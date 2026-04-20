Право на захист чи легалізація хаосу? МВС анонсує закон про зброю після київської трагедії

Криваві події в Голосіївському районі Києва, де 18 квітня чоловік із зареєстрованою рушницею розстріляв людей, змусили владу повернутися до питання вільного обігу зброї. Поки голова МВС Ігор Клименко анонсує підготовку фінального законопроєкту про право на збройний самозахист, думки експертного середовища розділилися. Володимир Фесенко наголошує на ризиках "зброярського лобі" та неконтрольованої агресії. Своєю чергою, військовий аналітик Олег Жданов оцінює ініціативу крізь призму готовності суспільства до майбутніх загроз. Хто має рацію: ті, хто хоче дати людям шанс на захист, чи ті, хто боїться перетворення українських міст на полігони для побутових розбірок — розбирався портал "Коментарі".

Україна в черзі за Росією? Військовий експерт пояснив, чому влада боїться озброєного суспільства

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов для порталу "Коментарі" висловив рішучу підтримку легалізації вогнепальної зброї в Україні. Аналізуючи ситуацію на тлі трагічних подій у Києві 18 квітня, він наголосив, що право на збройний самозахист є невід’ємною ознакою вільного суспільства.

Експерт навів приклад США, де Верховний суд підтвердив: "у вільній країні вільні громадяни мають право на володіння зброї для самозахисту". Жданов зауважив, що Україна залишається однією з небагатьох пострадянських держав, де це питання досі не врегульоване.

"В диктатурах не можна легалізувати, тому що влада боїться озброєного народу, озброєного суспільства. В мене тоді питання, ми що скочуємося до диктаторських країн, боїмося озброїти власний народ?" — зауважив він, додавши, що країни Балтії, Чехія та Словаччина давно розв'язали цю проблему.

Окрему увагу Жданов приділив недосконалості українського законодавства. За його словами, наразі право на самооборону тримається лише на окремих роз’ясненнях Верховного Суду, тоді як чіткої статті у Кримінальному кодексі бракує. Це створює ситуацію, коли дії людини, що захищала своє життя, оцінюються суб’єктивно.

"На жаль, у нас знов таки рулить не закон, а суспільна думка... Не закон керує, а емоції керують, а цього бути не повинно", — підкреслив полковник.

Експерт також зазначив, що робота силових структур є "дзеркалом держави". На його думку, необхідно змінити державну політику: надати чіткі повноваження та дієві інструменти, але поставити на перше місце закон, який буде однаково ефективно як захищати поліцейського, так і карати за перевищення влади.

"Армія і силові структури – це дзеркало держави. І як організована внутрішня політика стосовно силового застосування, так вона відображається на вулицях. Це результат політики, яка побудована керівництвом", — підсумував Олег Жданов.

Коментуючи ризики, він зазначив, що поодинокі трагедії можливі завжди, проте це не має ставати перепоною для фундаментального права на захист.

"На жаль, відсоток того, що будуть якісь трагедії зі зброєю, завжди такий буде. Але вовка боятися — в ліс не ходити. Якщо людина перевищила повноваження, вона повинна бути покарана. А держава має проводити профілактику", — наголосив експерт.

Жданов поділився власним досвідом купівлі гвинтівки, де він пройшов детальний інструктаж щодо зберігання та застосування. Він переконаний, що неадекватна поведінка можлива і з ножем чи битою, але системна робота силових структур дозволяє тримати криміногенну ситуацію в межах норми.

Як приклад ефективності озброєного суспільства полковник навів американський штат Вісконсин:

"Там є податок на відсутність зброї. Якщо людина не хоче захищатися сама, вона платить податок, бо її треба захищати комусь іншому. У цьому штаті роками не було вбивств чи пограбувань, хоча зброя є у кожного".

Особливу критику експерта викликала поточна ситуація з добровольчими формуваннями в Україні. Жданов нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення люди стояли в чергах за автоматами, а зараз цей ресурс фактично нівельовано.

"Зараз позабирали всю зброю. Спочатку поставили кімнати для зберігання, а зараз кажуть — нема, забрали все. І що це за територіальна оборона? Ми говоримо про громадян: як захищатися? Невідомо. А так [зі зброєю] хоч буде шанс", — підсумував Олег Жданов.

На думку експерта, саме зміна підходу — від страху перед власним народом до формування культури безпеки — здатна зробити українські вулиці захищенішими.

Вбивство у Києві — не теракт: Володимир Фесенко розкритикував заклики до легалізації зброї

Трагічні події в Києві, що сталися 18 квітня, юридично не є терористичним актом, а ідея масового озброєння громадян може лише погіршити криміногенну ситуацію. Про це для порталу "Коментарі" заявив політичний експерт Володимир Фесенко.

Аналізуючи інцидент, експерт наголосив на важливості точних формулювань. За його словами, ключовою ознакою теракту є наявність ультиматумів.

"Теракт – це коли терорист чи група... висувають вимоги, ставлять ультиматуми, які влада або хтось ще мають виконати. Я не чув, щоб цей чоловік висував якісь вимоги", — зазначив Фесенко, додавши, що кваліфікація події як теракту є "юридично не дуже коректною".

Експерт також висловив категоричну незгоду з позицією очільника МВС Ігоря Клименка щодо розширення доступу до зброї. Він нагадав про нещодавні інциденти в Чернігові та на Закарпатті, де зброя ставала інструментом агресії, а не захисту. На думку Фесенка, безпека громадян — це прямий обов'язок держави, а не самих людей.

"Навіщо тоді національна поліція? Функція поліції – забезпечувати громадський порядок і захищати громадян. Замість того, щоб зробити правильні висновки, міністр пропонує прямо протилежне", — підкреслив він.

На переконання експерта, замість того, щоб озброювати населення, влада має посилити контроль за тими, хто вже має доступ до спецзасобів.

Фесенко риторично запитав, чи є нормальною ситуація, коли людина має постійно носити зброю для самозахисту. Натомість він вказав на прорахунки в роботі правоохоронців, які допустили озброєння агресивної особи.

"Питання саме до національної поліції і до міністра внутрішніх справ: як так сталося, що людина, яка схильна до агресії, отримала можливість купувати професійну зброю?" — зауважив експерт.

Він прогнозує, що реалізація ідеї "зброя для всіх" призведе до щоденних трагедій. Замість лібералізації Фесенко закликає до жорсткого нагляду за ринком зброї.

"Я не кажу про те, що треба заборонити зброю взагалі... Контроль за її обігом, купівлею і продажем має бути посилений", — підсумував він.

Експерт акцентував на тому, що зброя все частіше опиняється в руках неадекватних осіб або підлітків, що призводить до поранень та смертей.

"Такі випадки, коли зброю застосовують не для захисту, а для нападу на інших людей, або як інструмент прояву агресії... стали регулярними", — констатував Фесенко.

Політичний аналітик Володимир Фесенко вважає, що вільний обіг зброї в країні, де сотні тисяч людей страждають від наслідків війни, призведе до катастрофічного зростання насильства. Він зазначив, що через психологічний стан суспільства кількість побутових конфліктів лише зростатиме.

Експерт пояснив, що посттравматичний синдром робить людей схильними до раптової агресії.

"Одна річ, коли хтось в нервовому стані буде просто в бійку кидатися з кулаками... але якщо у нього в руках буде вогнепальна зброя, таких наслідків буде, на жаль, набагато більше", — підкреслив Фесенко.

Коментуючи заклики до легалізації пістолетів після трагедії 18 квітня, Володимир Фесенко навів приклад Сполучених Штатів, де вільний продаж зброї щороку призводить до масових жертв, зокрема серед дітей. Він переконаний, що просування цієї ідеї в Україні вигідне лише певним фінансовим групам.

На думку експерта, теза про необхідність зброї для захисту від окупантів у тилових містах є маніпулятивною.

"США давно ставлять питання про те, що треба обмежити вільний продаж зброї... А у нас навпаки, тому що є зброярське лобі, яке просуває цю тему активно", — заявив аналітик, додавши, що з агресором потрібно боротися на фронті, а не в цивільних містах.

Замість засобу самозахисту зброя в Україні все частіше стає інструментом самоствердження заможних осіб та "мажорів", вважає Володимир Фесенко.

Він зауважив, що власники зброї часто використовують її для залякування під час дорожніх сварок або конфліктів у закладах відпочинку.

"Хто зараз найчастіше використовує цю зброю? Різні мажори при побутових конфліктах... Раніше бійка була просто, а зараз йде в хід зброя", — акцентував він.

Експерт підсумував, що трагедії мають ставати приводом для посилення контролю, а не для безконтрольного озброєння населення.