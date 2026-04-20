Право на защиту или легализацию хаоса? МВД анонсирует закон об оружии после киевской трагедии

Кровавые события в Голосеевском районе Киева, где 18 апреля мужчина с зарегистрированным ружьем расстрелял людей, заставили власти вернуться к вопросу свободного обращения оружия. Пока глава МВД Игорь Клименко анонсирует подготовку финального законопроекта о праве на вооруженную самозащиту, мнения экспертной среды разделились. Владимир Фесенко отмечает риски "оружейного лобби" и неконтролируемой агрессии. В свою очередь, военный аналитик Олег Жданов оценивает инициативу сквозь призму готовности общества к будущим угрозам. Кто прав: те, кто хочет дать людям шанс на защиту, или те, кто боится превращения украинских городов в полигоны для бытовых разборок, разбирался портал "Комментарии".

Украина в очереди за Россией? Военный эксперт объяснил, почему власти боятся вооруженного общества

Военный эксперт, полковник запаса Генштаба ВСУ Олег Жданов для портала "Комментарии" выразил решительную поддержку легализации огнестрельного оружия в Украине. Анализируя ситуацию на фоне трагических событий в Киеве 18 апреля, он подчеркнул, что право на вооруженную самозащиту является неотъемлемым признаком свободного общества.

Эксперт привел пример США, где Верховный суд подтвердил: "в свободной стране свободные граждане имеют право на владение оружием для самозащиты". Жданов отметил, что Украина остается одним из немногих постсоветских государств, где этот вопрос до сих пор не урегулирован.

"В диктатурах нельзя легализовать, потому что власть боится вооруженного народа, вооруженного общества. У меня тогда вопрос, что мы скатываемся к диктаторским странам, боимся вооружить собственный народ?" — заметил он, добавив, что страны Балтии, Чехия и Словакия давно решили эту проблему.

Отдельное внимание Жданов уделил несовершенству украинского законодательства. По его словам, право на самооборону держится только на отдельных разъяснениях Верховного Суда, тогда как четкой статьи в Уголовном кодексе не хватает. Это создает ситуацию, когда действия человека, защищавшего свою жизнь, оцениваются субъективно.

"К сожалению, у нас опять же рулит не закон, а общественное мнение... Не закон управляет, а эмоции управляют, а этого быть не должно", — подчеркнул полковник.

Эксперт также отметил, что работа силовых структур является "зеркалом государства". По его мнению, необходимо изменить государственную политику: предоставить четкие полномочия и действенные инструменты, но поставить во главу угла закон, который будет одинаково эффективно как защищать полицейского, так и наказывать за превышение власти.

"Армия и силовые структуры – это зеркало государства. И как организована внутренняя политика по отношению к силовому применению, так она отражается на улицах. Это результат политики, построенной руководством", — подытожил Олег Жданов.

Комментируя риски, он отметил, что единичные трагедии возможны всегда, однако это не должно стать препятствием для фундаментального права на защиту.

"К сожалению, процент того, что будут какие-то трагедии с оружием, всегда таков будет. Но волка бояться – в лес не ходить. Если человек превысил полномочия, он должен быть наказан. А государство должно проводить профилактику", — подчеркнул эксперт.

Жданов поделился своим опытом покупки винтовки, где он прошел детальный инструктаж по хранению и применению. Он убежден, что неадекватное поведение возможно и с ножом или битой, но системная работа силовых структур позволяет держать криминогенную ситуацию в пределах нормы.

В качестве примера эффективности вооруженного общества полковник привел американский штат Висконсин:

" Там есть налог на отсутствие оружия. Если человек не хочет защищаться сам, он платит налог, потому что его нужно защищать кому-то другому. В этом штате годами не было убийств или ограблений, хотя оружие у каждого".

Особую критику эксперта вызвала текущая ситуация с добровольческими формированиями в Украине. Жданов напомнил, как в начале полномасштабного вторжения люди стояли в очередях за автоматами, а сейчас этот ресурс фактически нивелирован.

"Сейчас забрали все оружие. Сначала поставили комнаты для хранения, а сейчас говорят – нет, забрали все. И что это за территориальная оборона? Мы говорим о гражданах: как защищаться? Неизвестно. А так [с оружием] хоть будет шанс", — подытожил Олег Жданов.

По мнению эксперта, именно изменение подхода — от страха перед собственным народом до формирования культуры безопасности — способно сделать украинские улицы более защищенными.

Убийство в Киеве — не теракт: Владимир Фесенко раскритиковал призывы к легализации оружия

Трагические события в Киеве, произошедшие 18 апреля, юридически не являются террористическим актом, а идея массового вооружения граждан может только усугубить криминогенную ситуацию. Об этом для портала "Комментарии" заявил политический эксперт Владимир Фесенко.

Анализируя инцидент, эксперт отметил важность точных формулировок. По его словам, ключевым признаком теракта является наличие ультиматумов.

"Теракт – это когда террорист или группа... выдвигают требования, ставят ультиматумы, которые власть или кто-то еще должен выполнить. Я не слышал, чтобы этот мужчина выдвигал какие-то требования", — отметил Фесенко, добавив, что квалификация события как теракта "юридически не очень корректна".

Эксперт также выразил категорическое несогласие с позицией главы МВД Игоря Клименко о расширении доступа к оружию. Он напомнил о недавних инцидентах в Чернигове и Закарпатье, где оружие становилось инструментом агрессии, а не защиты. По мнению Фесенко, безопасность граждан – это прямая обязанность государства, а не самих людей.

"Зачем тогда национальная полиция? Функция полиции – обеспечивать общественный порядок и защищать граждан. Вместо того чтобы сделать правильные выводы, министр предлагает прямо противоположное", — подчеркнул он.

По убеждению эксперта, вместо того, чтобы вооружать население, власти должны усилить контроль над теми, кто уже имеет доступ к спецсредствам.

Фесенко риторически спросил, нормальна ли ситуация, когда человек должен постоянно носить оружие для самозащиты. В то же время он указал на просчеты в работе правоохранителей, допустивших вооружение агрессивного лица.

"Вопрос именно к национальной полиции и министру внутренних дел: как так произошло, что человек, склонный к агрессии, получил возможность покупать профессиональное оружие?" – заметил эксперт.

Он прогнозирует, что реализация идеи "оружие для всех" приведет к ежедневным трагедиям. Вместо либерализации Фесенко призывает к жесткому надзору за рынком оружия.

"Я не говорю о том, что нужно запретить оружие вообще... Контроль за его оборотом, покупкой и продажей должен быть усилен", — подытожил он.

Эксперт акцентировал внимание на том, что оружие все чаще оказывается в руках неадекватных лиц или подростков, что приводит к ранениям и смертям.

"Такие случаи, когда оружие применяют не для защиты, а для нападения на других людей или как инструмент проявления агрессии... стали регулярными", — констатировал Фесенко.

Политический аналитик Владимир Фесенко считает, что свободное обращение оружия в стране, где сотни тысяч людей страдают от последствий войны, приведет к катастрофическому росту насилия. Он отметил, что из-за психологического состояния общества количество бытовых конфликтов будет только расти.

Эксперт пояснил, что посттравматический синдром делает людей склонными к внезапной агрессии.

"Одно дело, когда кто-то в нервном состоянии будет просто в драку бросаться с кулаками... но если у него в руках будет огнестрельное оружие, таких последствий будет, к сожалению, гораздо больше", — подчеркнул Фесенко.

Комментируя призывы к легализации пистолетов после трагедии 18 апреля, Владимир Фесенко также привел пример Соединенных Штатов, где свободная продажа оружия ежегодно приводит к массовым жертвам, в том числе среди детей. Он убежден, что продвижение этой идеи в Украине выгодно только определенным финансовым группам.

По мнению эксперта, тезис о необходимости оружия для защиты от оккупантов в тыловых городах является манипулятивным.

"США давно задают вопрос о том, что нужно ограничить свободную продажу оружия... А у нас наоборот, потому что есть оружейное лобби, которое продвигает эту тему активно", — заявил аналитик, добавив, что с агрессором нужно бороться на фронте, а не в гражданских городах.

Вместо средства самозащиты оружие в Украине все чаще становится инструментом самоутверждения состоятельных лиц и мажоров, считает Владимир Фесенко.

Он отметил, что владельцы оружия часто используют его для устрашения во время дорожных ссор или конфликтов в заведениях отдыха.

"Кто сейчас чаще всего использует это оружие? Разные мажоры при бытовых конфликтах... Раньше потасовка была просто, а сейчас идет в ход оружие", — акцентировал он.

Эксперт подытожил, что трагедии должны стать поводом для усиления контроля, а не для бесконтрольного вооружения населения.