Полицейских могут отправить на фронт: в Раде объяснили необходимость

Трагедия в Киеве, случившаяся 18 апреля, шокировала Украину. И еще больше поразило украинцев поведение полицейских, которые были на месте происшествия.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что на теракт должна быть реакция и в том числе кадровая. Также он подчеркнул, что нужно, чтобы не просто изменились персоналии, а изменились подходы.

"И вообще сегодня стоит очень остро вопрос вот относительно тех же патрульных полицейских. Все ли полицейские были на ротации в зоне боевых действий? Думаю, что если бы они были на такой ротации, то, наверное, в полиции не осталось бы людей, которые бегут, увидев там кого-то с оружием. Напротив люди выполняют свой долг служебный для которого их государство и наняло, и общество”, — отметил политик.

По его словам, всем сейчас известно, как сегодня нужны люди, в том числе на фронте. И для большого количества полицейских, которые есть в Украине, такая ротация была бы практикой и обучением, помогла бы быть им в постоянной готовности. Также, пояснил народный депутат, это поддержало бы фронт. К тому же, такая практика ответила бы на вопросы украинского общества.

"Ведь выглядит так, что как бусифицировать и участвовать в этом — когда на их глазах бьют людей, и, к сожалению, иногда они сами в этом участвуют, когда занимаются бусификацией, то здесь в них (полицейских, — ред.) никто не убегает. А когда увидели вооруженного человека, вооруженного террориста в данном случае, то они убежали и бросили людей. Это абсолютно неприемлемо”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что опубликованы уникальные кадры по бодикамерам патрульных во время стрельбы в Киеве.