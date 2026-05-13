logo_ukra

BTC/USD

81139

ETH/USD

2314.87

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Покровськ тримається: ЗСУ спростували чутки про відхід, але місто-супутник можемо втратити
commentss НОВИНИ Всі новини

Покровськ тримається: ЗСУ спростували чутки про відхід, але місто-супутник можемо втратити

Російська армія стягує резерви до Покровська, авіація тисне на оборону, а евакуація поранених перетворюється на смертельно небезпечну операцію

13 травня 2026, 10:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сили оборони України продовжують утримувати позиції у північній частині Покровська та не отримували наказу залишати місто. Незважаючи на постійний тиск з боку російських військ, українське командування робить ставку на позиційну оборону і поки що не розглядає сценарій виходу із населеного пункту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією на Покровському напрямку.

Покровськ тримається: ЗСУ спростували чутки про відхід, але місто-супутник можемо втратити

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

За словами співрозмовника, російська армія активно використовує Покровськ як ключовий пункт накопичення живої сили та техніки. До міста продовжують перекидати додаткові підрозділи та резерви, що свідчить про підготовку ворога до подальшого посилення наступальних дій.

"Для противника Покровськ зараз грає роль великого логістичного та накопичувального вузла. Але українські підрозділи продовжують утримувати оборону, про вихід поки не йдеться", — зазначило джерело.

При цьому ситуація у сусідньому Мирнограді оцінюється як значно важча. Українські сили продовжують бути присутніми у місті, проте там розглядається можливість контрольованого відходу на більш вигідні позиції. Джерело наголошує, що інтенсивність боїв залишається дуже високою навіть у періоди так званого "перемир'я", оголошеного на 9-11 травня.

Одним із головних чинників тиску залишається російська авіація. Хоча кількість ударів керованими авіабомбами зменшилася порівняно з минулим роком, повітряні атаки серйозно ускладнюють оборону ЗСУ.

Окремою проблемою залишається логістика. Найбільш складним завданням для українських військових стала евакуація поранених із передової. Для цього, за словами джерела, доводиться використовувати роботизовані комплекси та розробляти складні маршрути вивезення під постійною загрозою ударів супротивника.

Читайте також на порталі "Коментарі" — перемир'я закінчилося: які міста жорстоко розстріляла Росія.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини