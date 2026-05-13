Покровськ тримається: ЗСУ спростували чутки про відхід, але місто-супутник можемо втратити

Сили оборони України продовжують утримувати позиції у північній частині Покровська та не отримували наказу залишати місто. Незважаючи на постійний тиск з боку російських військ, українське командування робить ставку на позиційну оборону і поки що не розглядає сценарій виходу із населеного пункту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією на Покровському напрямку.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

За словами співрозмовника, російська армія активно використовує Покровськ як ключовий пункт накопичення живої сили та техніки. До міста продовжують перекидати додаткові підрозділи та резерви, що свідчить про підготовку ворога до подальшого посилення наступальних дій.

"Для противника Покровськ зараз грає роль великого логістичного та накопичувального вузла. Але українські підрозділи продовжують утримувати оборону, про вихід поки не йдеться", — зазначило джерело.

При цьому ситуація у сусідньому Мирнограді оцінюється як значно важча. Українські сили продовжують бути присутніми у місті, проте там розглядається можливість контрольованого відходу на більш вигідні позиції. Джерело наголошує, що інтенсивність боїв залишається дуже високою навіть у періоди так званого "перемир'я", оголошеного на 9-11 травня.

Одним із головних чинників тиску залишається російська авіація. Хоча кількість ударів керованими авіабомбами зменшилася порівняно з минулим роком, повітряні атаки серйозно ускладнюють оборону ЗСУ.

Окремою проблемою залишається логістика. Найбільш складним завданням для українських військових стала евакуація поранених із передової. Для цього, за словами джерела, доводиться використовувати роботизовані комплекси та розробляти складні маршрути вивезення під постійною загрозою ударів супротивника.

Читайте також на порталі "Коментарі" — перемир'я закінчилося: які міста жорстоко розстріляла Росія.



