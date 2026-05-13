Покровск держится: ВСУ опровергли слухи об отходе, но город-спутник можем потерять

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в северной части Покровска и не получали приказа покидать город. Несмотря на постоянное давление со стороны российских войск, украинское командование делает ставку на позиционную оборону и пока не рассматривает сценарий выхода из населенного пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией на Покровском направлении.

По словам собеседника, российская армия активно использует Покровск как ключевой пункт накопления живой силы и техники. В город продолжают перебрасывать дополнительные подразделения и резервы, что свидетельствует о подготовке врага к дальнейшему усилению наступательных действий.

"Для противника Покровск сейчас играет роль крупного логистического и накопительного узла. Но украинские подразделения продолжают удерживать оборону, речи о выходе пока не идет", — отметил источник.

При этом ситуация в соседнем Мирнограде оценивается как значительно более тяжелая. Украинские силы продолжают присутствовать в городе, однако там рассматривается возможность контролируемого отхода на более выгодные позиции. Источник подчеркивает, что интенсивность боев остается крайне высокой даже в периоды так называемого "перемирия", объявленного на 9-11 мая.

Одним из главных факторов давления остается российская авиация. Хотя количество ударов управляемыми авиабомбами уменьшилось по сравнению с прошлым годом, воздушные атаки продолжают серьезно осложнять оборону ВСУ.

Отдельной проблемой остается логистика. Наиболее сложной задачей для украинских военных стала эвакуация раненых с передовой. Для этого, по словам источника, приходится использовать роботизированные комплексы и разрабатывать сложные маршруты вывоза под постоянной угрозой ударов противника.

