Взяття Покровська російськими військами, мабуть, стає лише питанням часу, а чи не ймовірності. Хоча падіння міста не призведе до краху оборони України, воно послабить Київ у ключовий момент переговорів щодо припинення війни за участю США, пише Reuters.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

1 грудня Москва заявила про повний контроль над Покровськом – за два дні до візиту спецпосланника президента США Дональда Трампа та його зятя до Кремля для обговорення мирного плану, який, за їхніми словами, близький до фіналізації. Однак Україна стверджує, що війська, як і раніше, утримують позиції на півночі міста, де до вторгнення Росії проживало 60 000 осіб і який був важливим логістичним вузлом для ЗСУ.

"Новий виток тиску на Україну збігається з важкими боями на цьому напрямі, що вигідно Росії та впливає на сприйняття ситуації Трампом", – зазначає старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлесков.

ЗМІ пишуть, що Київ намагається зберігати конструктивні відносини зі США, які постачають розвіддані та зброю, одночасно опираючись плану, який передбачає виведення ЗСУ з Донбасу. Україна наполягає, що не має морального чи юридичного права поступатися суверенними територіями. Риторика Трампа також посилилася: він заявив, що Росія перемагає, а Зеленському настав час "приймати реальність".

Темпи російського штурму Покровська демонструють, що просування лінією фронту йде повільно. Росія контролює близько 19,2% України та продовжує наступ на сході. Військові експерти зазначають, що українська оборона залишається міцною, а дії російських груп обмежені та точкові.

Київ продовжує боротися за справедливий світ, розраховуючи на підтримку США та європейських союзників, одночасно завдаючи ударів по російській нафтовій інфраструктурі та перехоплюючи судна з нафтою у Чорному морі.

