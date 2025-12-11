Взятие Покровска российскими войсками, по всей видимости, становится лишь вопросом времени, а не вероятности. Хотя падение города не приведет к краху обороны Украины, оно ослабит Киев в ключевой момент переговоров о прекращении войны при участии США, пишет Reuters.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

1 декабря Москва заявила о полном контроле над Покровском – за два дня до визита спецпосланника президента США Дональда Трампа и его зятя в Кремль для обсуждения мирного плана, который, по их словам, близок к финализации. Однако Украина утверждает, что войска по-прежнему удерживают позиции на севере города, где до вторжения России проживало 60 000 человек и который был важным логистическим узлом для ВСУ.

"Новый виток давления на Украину совпадает с тяжелыми боями на этом направлении, что выгодно России и влияет на восприятие ситуации Трампом", — отмечает старший аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков.

СМИ пишут, что Киев пытается сохранять конструктивные отношения с США, поставляющими разведданные и оружие, одновременно сопротивляясь плану, который предполагает вывод ВСУ из Донбасса. Украина настаивает, что не имеет морального или юридического права уступать суверенные территории. Риторика Трампа также усилилась: он заявил, что Россия побеждает, а Зеленскому пора "принимать реальность".

Темпы российского штурма Покровска демонстрируют, что продвижение по линии фронта идет медленно. Россия контролирует около 19,2% Украины и продолжает наступление на востоке. Военные эксперты отмечают, что украинская оборона остается крепкой, а действия российских групп ограничены и точечны.

Киев продолжает бороться за справедливый мир, рассчитывая на поддержку США и европейских союзников, одновременно нанося удары по российской нефтяной инфраструктуре и перехватывая суда с нефтью в Черном море.

