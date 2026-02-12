Покровськ і Мирноград майже втрачені: стало відомо, куди тепер готується наступати Путін

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда на Донеччині залишається критичною, і втрата цих міст може стати лише питанням часу. Про це в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA заявив військовий експерт Владислав Селезньов, підкресливши серйозні проблеми українського угруповання на цьому напрямку.

Фото: з відкритих джерел

За словами Селезньова, у зоні бойових дій відсутня стабільна логістика для забезпечення українських підрозділів необхідними ресурсами.

"Питання втрати контролю над Покровськом і Мирноградом, над тими невеликими ділянками, які ще досі перебувають під нашим контролем, я думаю, це питання кількох тижнів. Можливо, це навіть станеться раніше", – зазначив експерт.

Він додав, що села Родинське і Гришине, розташовані неподалік, здебільшого перебувають під контролем противника, що ускладнює постачання українського угруповання в північних і північно-східних районах Покровська та північно-західних передмістях Мирнограда.

"Немає логістики, немає ресурсів вести оборонні бої, тримати стабільну оборону вкрай важко. Найімовірніше, найближчими днями ми бачитимемо свою маневрову оборону й ар’єргардні бої, пов’язані з відведенням наших сил і засобів із цієї ділянки фронту. Думаю, можемо говорити з досить вагомою часткою ймовірності, що ми втратимо контроль над цими населеними пунктами", – прогнозує Селезньов.

Експерт зазначив, що на цьому напрямку ворог утримує приблизно 150-тисячне угруповання. Після встановлення контролю над Покровськом і Мирноградом, російські війська, ймовірно, спрямують свої сили на Костянтинівку та Дружківку.

"Зрозуміло, я не маю інсайдів у російському генеральному штабі, але за логікою подій очевидно: якщо пріоритетним завданням для них є атака нашого угруповання, яке діє в районі Костянтинівки, Дружківки та південній частині цієї міської агломерації з чотирьох 'полюсів', найімовірніше, супротивник перекидатиме ці ресурси сюди. Тому бої за Костянтинівку, за Дружківку в найближчій перспективі можуть розгорітися досить масштабно", – резюмував Владислав Селезньов.

