Покровск и Мирноград почти утрачены: стало известно, куда теперь готовится наступать Путин

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области остается критической, и потеря этих городов может стать лишь вопросом времени. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил военный эксперт Владислав Селезнев, подчеркнув серьезные проблемы украинской группировки в этом направлении.

Фото: из открытых источников

По словам Селезнева, в зоне боевых действий отсутствует стабильная логистика для обеспечения украинских подразделений необходимыми ресурсами.

"Вопрос потери контроля над Покровском и Мирноградом, над теми небольшими участками, которые до сих пор находятся под нашим контролем, я думаю, это вопрос нескольких недель. Возможно, это даже произойдет раньше", — отметил эксперт.

Он добавил, что села Родинское и Гришино, расположенные неподалеку, в основном находятся под контролем противника, что затрудняет поставку украинской группировки в северных и северо-восточных районах Покровска и северо-западных пригородах Мирнограда.

"Нет логистики, нет ресурсов вести оборонительные бои, держать стабильную оборону крайне тяжело. Скорее всего, в ближайшие дни мы будем видеть свою маневровую оборону и арьергардные бои, связанные с отводом наших сил и средств с этого участка фронта. Думаю, можем говорить с достаточно весомыми пунктами", – прогнозирует Селезнев.

Эксперт отметил, что на этом направлении враг удерживает примерно 150-тысячную группировку. После установления контроля над Покровском и Мирноградом, российские войска, вероятно, направят свои силы на Константиновку и Дружковку.

"Понятно, я не имею инсайдов в российском генеральном штабе, но по логике событий очевидно: если приоритетной задачей для них является атака нашей группировки, которая действует в районе Константиновки, Дружковки и южной части этой городской агломерации из четырех 'полюсов', вероятнее всего, поэтому вероятнее всего. Константиновку за Дружковку в ближайшей перспективе могут разгореться достаточно масштабно", – резюмировал Владислав Селезнев.

