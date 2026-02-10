“Поки в Україні жорсткі графіки, у Буковелі світло не відключають”: що відомо про ситуацію

Ворога пропаганда поширює чергову маніпуляцію на тлі тяжкої ситуації з електропостачанням, яка виникла після масованих обстрілів енергооб’єктів. Росія поширює маніпулятивну інформацію, нібито “поки в Україні діють графіки відключень, у Буковелі світло не вимикають”.

Відключення світла. Ілюстративне фото

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що російські Telegram-канали поширюють відео з курорту, де працюють підйомники та освітлення, і подають це як нібито “привілей” або вибіркове постачання електроенергії.

Аналітики Центру зазначають насправді: курорт забезпечує себе електроенергією самостійно. Буковель використовує власні генератори та імпортує електроенергію з-за кордону, тому не підпадає під загальні графіки відключень.

“У “Прикарпаттяобленерго” пояснили, що Буковель імпортує близько 15 МВт електроенергії для власних потреб. З 2023 року українські промислові споживачі мають право закуповувати електроенергію за кордоном. Крім того, на Івано-Франківщині ще сім промислових підприємств здійснюють імпорт електроенергії”, — зазначили в Центрі.

Зазначається, що маніпуляція будується на вириванні відео з контексту та замовчуванні джерел постачання електрики.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що підвищення тарифів на електроенергію обговорюють в Україні вже давно. У Верховній Раді визнали, що вартість має бути значно вищою за нинішній тариф 4,32 грн за кВт-год.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв розповів, яким має бути новий тариф на електроенергію та попередив, що подорожчання може відбутися до завершення війни.



