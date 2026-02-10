"Пока в Украине жесткие графики, в Буковеле свет не отключают": что известно о ситуации

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Враг пропаганды распространяет очередную манипуляцию на фоне тяжелой ситуации с электроснабжением, которая возникла после массированных обстрелов энергообъектов. Россия распространяет манипулятивную информацию, что "пока в Украине действуют графики отключений, в Буковеле свет не выключают".
Отключения света. Иллюстративное фото
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что российские Telegram-каналы распространяют видео с курорта, где работают подъемники и освещение, и подают это как будто "привилегия" или выборочные поставки электроэнергии.
Аналитики Центра отмечают действительно: курорт обеспечивает себя электроэнергией самостоятельно. Буковель использует собственные генераторы и импортирует электроэнергию из-за границы, поэтому не подпадает под общие графики отключений.
Отмечается, что манипуляция строится на вырывании видео из контекста и по умолчанию источников поставки электричества.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что повышение тарифов на электроэнергию обсуждают в Украине уже давно. В Верховной Раде признали, что стоимость должна быть значительно выше нынешнего тарифа 4,32 грн за кВт-ч.
Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал, каким должен быть новый тариф на электроэнергию и предупредил, что подорожание может произойти до окончания войны.