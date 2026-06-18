"Поки що Кремль ніхто не буде чіпати": озвучено інтригуючий прогноз тотального хаосу у РФ

У ніч на 16 червня 2026 року українські сили здійснили удар по найбільшому нафтопереробному підприємству Москви. За оцінкою речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, ця операція має не лише воєнне й економічне значення, а й несе стратегічний сигнал для Кремля щодо подальшого перебігу війни.

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Він наголосив, що атаку на московський НПЗ не варто сприймати як попередження чи символічний жест. Йдеться, за його словами, про демонстрацію реальних можливостей України уражати об’єкти, які російська сторона вважала надійно захищеними.

Братчук зазначив, що російська влада зосередила значні ресурси протиповітряної оборони навколо Москви, однак це не завадило українським безпілотникам досягти визначеної цілі. Він нагадав, що раніше українські дрони вже фіксувалися навіть у районі Санкт-Петербурга та Кронштадта, що змусило Росію переглядати формат окремих військово-морських заходів.

На його думку, ураження московського НПЗ підтверджує здатність України діяти в глибокому тилу противника та завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі, якщо цього вимагатиме ситуація.

Водночас представник Української добровольчої армії підкреслив, що наразі Київ не розглядає Кремль як пріоритетну ціль для подібних атак.

"Поки Кремль чіпати не будемо. Це нецікаво насправді. Це буде лише вишенька на торті після української перемоги", — зазначив Братчук.

Він також пояснив, що подібні удари мають комплексний ефект — військовий, економічний, політичний, геополітичний і психологічний. Зокрема, вони впливають на стабільність російської інфраструктури та формують відчуття вразливості навіть у глибокому тилу, включно з Москвою, що поступово позначається і на суспільних настроях у РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська здійснили ракетно-дроновий удар по Києву, про що повідомили представники місцевої влади, закликавши мешканців негайно перейти до укриттів. Обстріл стався через кілька годин після телефонних переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів.