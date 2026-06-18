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Кремль жорстко відреагував на зустріч Зеленського з Трампом: на Заході розкрили показовий момент

Атака на Київ стала вже другим повітряним ударом Росії впродовж цього тижня

18 червня 2026, 07:25
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Клименко Елена

Російські війська здійснили ракетно-дроновий удар по Києву, про що повідомили представники місцевої влади, закликавши мешканців негайно перейти до укриттів. Обстріл стався через кілька годин після телефонних переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та низкою європейських лідерів. Про це інформує Reuters.

Кремль жорстко відреагував на зустріч Зеленського з Трампом: на Заході розкрили показовий момент

Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, кореспондент у Києві чув серію вибухів у місті. Паралельно влада Сум повідомила про загибель щонайменше однієї людини внаслідок атаки безпілотників. У кількох регіонах України була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетних та дронових ударів.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що столиця перебуває під атакою балістичних ракет. Він звернувся до жителів міста із закликом залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги, наголосивши на високій небезпеці повторних ударів.

Водночас у Франції Володимир Зеленський розповів про свою участь у міжнародних консультаціях після саміту "Великої сімки". Він зазначив, що мав координаційну розмову з Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном, а також іншими союзниками. За словами українського президента, обговорення було спрямоване на посилення спільних зусиль для припинення російської агресії, яка триває вже понад чотири роки.

Reuters також зазначає, що цей удар по Києву став другим повітряним нападом Росії протягом тижня. Раніше, у понеділок, масована атака призвела до загибелі 10 людей і значних руйнувань. Серед пошкоджених об’єктів опинився тисячолітній монастир, який вважається важливою пам’яткою духовної та культурної спадщини України, що викликало різку реакцію європейських політиків.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз у четвер, 18 червня, планує ухвалити рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії одразу на 12 місяців замість звичних шести. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X (Twitter).



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Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/russia-attacks-kyiv-with-missiles-local-authorities-say-2026-06-17/
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