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Кремль жестко отреагировал на встречу Зеленского с Трампом: на Западе раскрыли показательный момент

Атака на Киев стала уже вторым воздушным ударом России в течение этой недели

18 июня 2026, 07:25
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Клименко Елена

Российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по Киеву, о чем сообщили представители местных властей, призвав жителей немедленно перейти к укрытиям. Обстрел произошел через несколько часов после телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров. Об этом сообщает Reuters.

Кремль жестко отреагировал на встречу Зеленского с Трампом: на Западе раскрыли показательный момент

Фото: из открытых источников

По данным агентства корреспондент в Киеве слышал серию взрывов в городе. Параллельно власти Сум сообщили о гибели по меньшей мере одного человека в результате атаки беспилотников. В нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных и дроновых ударов.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что столица находится под атакой баллистических ракет. Он обратился к жителям города с призывом оставаться в укрытиях к официальному отбою воздушной тревоги, отметив высокую опасность повторных ударов.

В то же время во Франции Владимир Зеленский рассказал о своем участии в международных консультациях после саммита "Большой семерки". Он отметил, что у него был координационный разговор с Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также другими союзниками. По словам украинского президента, обсуждение было направлено на усиление совместных усилий для прекращения российской агрессии, которая длится уже более четырех лет.

Reuters также отмечает, что этот удар по Киеву стал вторым воздушным нападением России в течение недели. Ранее, в понедельник, массированная атака привела к гибели 10 человек и значительным разрушениям. Среди поврежденных объектов оказался тысячелетний монастырь, который считается важным памятником духовного и культурного наследия Украины, что вызвало резкую реакцию европейских политиков.

Портал "Комментарии" уже писал, что Европейский Союз в четверг, 18 июня, планирует принять решение о продлении секторальных санкций против России сразу на 12 месяцев вместо привычных шести. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети X (Twitter).



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-attacks-kyiv-with-missiles-local-authorities-say-2026-06-17/
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