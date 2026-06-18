"Пока что Кремль никто не будет трогать": озвучен интригующий прогноз тотального хаоса в РФ

В ночь на 16 июня 2026 года украинские силы нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему предприятию Москвы. По оценке спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, эта операция имеет не только военное и экономическое значение, но и несет стратегический сигнал для Кремля относительно дальнейшего течения войны.

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Он подчеркнул, что атаку на московский НПЗ не следует воспринимать как предупреждение или символический жест. Речь идет, по его словам, о демонстрации реальных возможностей Украины уязвлять объекты, которые российская сторона считала надежно защищенными.

Братчук отметил, что российские власти сосредоточили значительные ресурсы противовоздушной обороны вокруг Москвы, однако это не помешало украинским беспилотникам достичь определенной цели. Он напомнил, что ранее украинские дроны уже фиксировались даже в районе Санкт-Петербурга и Кронштадта, что вынудило Россию пересматривать формат отдельных военно-морских мероприятий.

По его мнению, поражение московского НПЗ подтверждает способность Украины действовать в глубоком тылу противника и наносить удары по критически важной инфраструктуре, если этого потребует ситуация.

В то же время, представитель Украинской добровольческой армии подчеркнул, что в настоящее время Киев не рассматривает Кремль как приоритетную цель для подобных атак.

"Пока Кремль трогать не будем. Это неинтересно на самом деле. Это будет только вишенка на торте после украинской победы", — отметил Братчук.

Он также пояснил, что подобные удары оказывают комплексный эффект — военный, экономический, политический, геополитический и психологический. В частности, они влияют на стабильность российской инфраструктуры и формируют чувство уязвимости даже в глубоком тылу, включая Москву, что постепенно сказывается и на общественных настроениях в РФ.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по Киеву, о чем сообщили представители местных властей, призвав жителей немедленно перейти к укрытиям. Обстрел произошел через несколько часов после телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров.