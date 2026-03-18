Показуха і героїзм: військовий розкритикував новини про 200 днів без ротацій

Військовий Сил оборони з позивним "Осман" заявив про проблему медійного висвітлення служби бійців, які тривалий час перебувають на позиціях без належної ротації.

Проблема з ротаціями на фронті

За його словами, окремі підрозділи намагаються показувати історії так званих "довгосидів" як приклад героїзму, однак реальна ситуація є значно складнішою.

Військовий зазначає, що такі бійці не потребують публічності, а хочуть повернутися до нормального життя та родини. Водночас, за його словами, вибір для них часто обмежується кількома варіантами: переведення в тил, коротка відпустка з подальшим поверненням на позиції або самовільне залишення частини.

Він також підкреслює, що навіть за тривалого перебування на позиціях існують можливості для ротації, однак проблемою є відсутність заміни.

За словами "Османа", командування іноді формально звітує про контроль ситуації, тоді як насправді позиції можуть бути вразливими або навіть частково зайнятими противником.

Військовий вважає, що значна кількість випадків тривалого перебування бійців на позиціях не стає публічною, а їхні історії завершуються полоном або загибеллю.

Він наголошує, що без розслідувань дій командирів у таких ситуаціях змін не буде.

Про це повідомляють російські ЗМІ, на які посилається журналіст Юрій Бутусов. Зокрема, у повідомленнях йдеться про так зване "весняне загострення", яке нібито супроводжується різким збільшенням випадків самогубств. Серед причин називають нервові зриви, психологічне виснаження, а також психічні розлади у частини військових. Також зазначається, що частина контрактників, набраних наприкінці 2025 та на початку 2026 року, виявилися неготовими до умов служби та бойових дій. За інформацією російських джерел, наявність зброї та перспектива участі у боях додатково впливають на психологічний стан таких військових. Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

