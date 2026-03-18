Военный Сил обороны с позывным "Осман" заявил о проблеме медийного освещения службы бойцов, длительно находящихся на позициях без должной ротации.

Проблема с ротациями на фронте

По его словам, отдельные подразделения пытаются показывать истории так называемых "долгосидов" как пример героизма, однако реальная ситуация значительно сложнее.

Военный отмечает, что такие бойцы не нуждаются в публичности, а хотят вернуться к нормальной жизни и семье. В то же время, по его словам, выбор для них часто ограничивается несколькими вариантами: перевод в тыл, короткий отпуск с последующим возвращением на позиции или самопроизвольное оставление части.

Он также подчеркивает, что даже при длительном пребывании на позициях есть возможности для ротации, однако проблемой является отсутствие замены.

По словам Османа, командование иногда формально отчитывается о контроле ситуации, тогда как на самом деле позиции могут быть уязвимыми или даже частично занятыми противником.

Военный считает, что значительное количество случаев длительного пребывания бойцов на позициях не становится публичным, а их истории завершаются пленом или гибелью.

Он отмечает, что без расследований действий командиров в таких ситуациях перемен не будет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российских войсках фиксируют рост количества самоубийств среди личного состава.

Об этом сообщают российские СМИ, на которые ссылается журналист Юрий Бутусов. В частности, в сообщениях говорится о так называемом "весеннем обострении", которое якобы сопровождается резким увеличением случаев самоубийств. Среди причин называют нервные срывы, психологическое истощение, а также психические расстройства у военных. Также отмечается, что часть контрактников, набранных в конце 2025 и начале 2026 года, оказались неготовыми к условиям службы и боевым действиям. По информации российских источников, наличие оружия и участия в боях дополнительно влияют на психологическое состояние таких военных. Официального подтверждения этих данных пока нет.

