Показуха и героизм: военный раскритиковал новости о 200 днях без ротаций

Ткачова Марія
Военный Сил обороны с позывным "Осман" заявил о проблеме медийного освещения службы бойцов, длительно находящихся на позициях без должной ротации.
Проблема с ротациями на фронте
По его словам, отдельные подразделения пытаются показывать истории так называемых "долгосидов" как пример героизма, однако реальная ситуация значительно сложнее.
Военный отмечает, что такие бойцы не нуждаются в публичности, а хотят вернуться к нормальной жизни и семье. В то же время, по его словам, выбор для них часто ограничивается несколькими вариантами: перевод в тыл, короткий отпуск с последующим возвращением на позиции или самопроизвольное оставление части.
Он также подчеркивает, что даже при длительном пребывании на позициях есть возможности для ротации, однако проблемой является отсутствие замены.
По словам Османа, командование иногда формально отчитывается о контроле ситуации, тогда как на самом деле позиции могут быть уязвимыми или даже частично занятыми противником.
Военный считает, что значительное количество случаев длительного пребывания бойцов на позициях не становится публичным, а их истории завершаются пленом или гибелью.
Он отмечает, что без расследований действий командиров в таких ситуациях перемен не будет.