Покарання Путіна за війну в Україні неминуче: стало відомо про жорстке рішення ЄС

Європейський Союз працює над новим фінансовим інструментом, який дозволить направити кошти від заморожених російських активів на допомогу Україні. Як повідомляє Reuters, мова йде про так звану "репараційну позику", що буде погашена лише після того, як Росія виплатить компенсації за завдану шкоду.

Фото: з відкритих джерел

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, Захід запровадив фінансові санкції, які забороняють операції з Центробанком і Міністерством фінансів Росії. Внаслідок цього, на території ЄС були заморожені активи РФ на суму приблизно до 250 мільярдів доларів.

За підтвердженням Центробанку Росії, загальний обсяг заблокованих резервів становить від 300 до 350 млрд доларів США. До них входять не лише валютні кошти, але й золотовалютні запаси, а також державні облігації, приблизно половина яких перебувала в іноземних юрисдикціях.

Найбільша частка цих коштів розміщена в бельгійському депозитарії Euroclear — частина активів вже конвертована у готівку. Структуру цих резервів Росія офіційно не розкривала.

За оцінками на початок 2022 року, валютна структура резервів була такою:

· Євро — 207 млрд доларів

· Долари США — 67 млрд

· Фунти стерлінгів — 37 млрд

Також у резервах: 36 млрд японських єн, 19 млрд канадських доларів, 6 млрд австралійських доларів, 1,8 млрд сінгапурських доларів і близько 1 млрд швейцарських франків.

Ці кошти були розміщені у цінні папери, депозити та коррахунки в провідних банках світу. Основними емітентами облігацій, у які вкладала Росія, були Китай, Німеччина, Франція, Велика Британія, Австрія та Канада.

