Наказание Путина за войну в Украине неизбежно: стало известно о жестком решении ЕС

Европейский Союз работает над новым финансовым инструментом, позволяющим направить средства от замороженных российских активов в помощь Украине. Как сообщает Reuters, речь идет о так называемом "репарационном займе", который будет погашен лишь после того, как Россия выплатит компенсации за причиненный ущерб.

Фото: из открытых источников

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, Запад ввел финансовые санкции, запрещающие операции с Центробанком и Министерством финансов России. В результате на территории ЕС были заморожены активы РФ на сумму примерно до 250 миллиардов долларов.

По подтверждению Центробанка России общий объем заблокированных резервов составляет от 300 до 350 млрд долларов США. В них входят не только валютные средства, но и золотовалютные запасы, а также государственные облигации, примерно половина которых находилась в иностранных юрисдикциях.

Наибольшая часть этих средств размещена в бельгийском депозитарии Euroclear — часть активов уже конвертирована в наличные деньги. Структуру этих резервов Россия официально не раскрывала.

По оценкам на начало 2022 года, валютная структура резервов была такой:

· Евро — 207 млрд долларов

· Доллары США — 67 млрд

· Фунты стерлингов — 37 млрд

Также в резервах: 36 млрд японских иен, 19 млрд канадских долларов, 6 млрд австралийских долларов, 1,8 млрд сингапурских долларов и около 1 млрд швейцарских франков.

Эти средства были размещены в ценных бумагах, депозитах и корсчетах в ведущих банках мира. Основными эмитентами облигаций, в которые вкладывала Россия, были Китай, Германия, Франция, Великобритания, Австрия и Канада.

