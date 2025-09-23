Ердоган потрапив у гучний скандал на засіданні Радбезу ООН: що сталося

У мережі здійнявся резонанс після інциденту на конференції ООН, під час якої президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану вимкнули мікрофон. Подія викликала підозри у навмисному саботажі, зокрема з боку Ізраїлю, повідомляє Clash Report. Інцидент трапився на спеціальному засіданні, присвяченому палестинському питанню та реалізації принципу "двох держав" — Ізраїлю та Палестини. Крім Ердогана, мікрофон також вимкнули і представнику Індонезії. Це викликало хвилю обурення в соцмережах і спекуляцій у ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

Спершу деякі видання припускали, що це був політичний тиск або навіть спланована акція з боку Ізраїлю. Але вже згодом Управління зв’язків з громадськістю Туреччини пояснило ситуацію: все сталося через регламент, який чітко обмежував час виступу.

"Мікрофон вимкнули відповідно до процедури: лідери мали право на 5-хвилинну промову, інші учасники — на 3 хвилини", — йдеться в офіційному роз’ясненні.

Попри технічну перерву, оплески в залі на підтримку Ердогана змусили організаторів надати йому слово до завершення. Таким чином, турецькому лідеру таки вдалося виголосити повну промову.

Водночас у Нью-Йорку проходило засідання Ради Безпеки ООН, скликане через чергове порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

"Якщо буде потрібно — війська Великої Британії та НАТО дадуть відповідь на такі дії", — наголосила міністр закордонних справ Британії.

Зі свого боку, представник РФ Дмитро Полянський цинічно заявив, що "європейські лідери просто ненавидять Росію".

Водночас міністр закордонних справ Нідерландів, виступаючи від імені країн Бенілюксу, підкреслив:

"Це не перший випадок, і ми більше не можемо закривати очі на подібні порушення".

Як вже писали "Коментарі", у ніч проти 21 вересня Збройні сили України здійснили успішну атаку дронами й ракетами по низці військових об’єктів окупаційних сил Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив телеграм-канал Astra, посилаючись на джерела в екстрених службах.