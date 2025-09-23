logo_ukra

BTC/USD

113148

ETH/USD

4210.47

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Ердоган потрапив у гучний скандал на засіданні Радбезу ООН: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Ердоган потрапив у гучний скандал на засіданні Радбезу ООН: що сталося

Спочатку думали, що це саботаж з боку Ізраїлю, проте виявилось, що вимкнення мікрофона сталося через дотримання регламенту, і Ердогану дозволили завершити виступ.

23 вересня 2025, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У мережі здійнявся резонанс після інциденту на конференції ООН, під час якої президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану вимкнули мікрофон. Подія викликала підозри у навмисному саботажі, зокрема з боку Ізраїлю, повідомляє Clash Report. Інцидент трапився на спеціальному засіданні, присвяченому палестинському питанню та реалізації принципу "двох держав" — Ізраїлю та Палестини. Крім Ердогана, мікрофон також вимкнули і представнику Індонезії. Це викликало хвилю обурення в соцмережах і спекуляцій у ЗМІ.

Ердоган потрапив у гучний скандал на засіданні Радбезу ООН: що сталося

Фото: з відкритих джерел

Спершу деякі видання припускали, що це був політичний тиск або навіть спланована акція з боку Ізраїлю. Але вже згодом Управління зв’язків з громадськістю Туреччини пояснило ситуацію: все сталося через регламент, який чітко обмежував час виступу.

"Мікрофон вимкнули відповідно до процедури: лідери мали право на 5-хвилинну промову, інші учасники — на 3 хвилини", — йдеться в офіційному роз’ясненні. 

Попри технічну перерву, оплески в залі на підтримку Ердогана змусили організаторів надати йому слово до завершення. Таким чином, турецькому лідеру таки вдалося виголосити повну промову.

Водночас у Нью-Йорку проходило засідання Ради Безпеки ООН, скликане через чергове порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами.

"Якщо буде потрібно — війська Великої Британії та НАТО дадуть відповідь на такі дії", — наголосила міністр закордонних справ Британії.

Зі свого боку, представник РФ Дмитро Полянський цинічно заявив, що "європейські лідери просто ненавидять Росію".

Водночас міністр закордонних справ Нідерландів, виступаючи від імені країн Бенілюксу, підкреслив:

"Це не перший випадок, і ми більше не можемо закривати очі на подібні порушення".

Як вже писали "Коментарі", у ніч проти 21 вересня Збройні сили України здійснили успішну атаку дронами й ракетами по низці військових об’єктів окупаційних сил Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив телеграм-канал Astra, посилаючись на джерела в екстрених службах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини