В сети поднялся резонанс после инцидента на конференции ООН, во время которой президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выключили микрофон. Событие вызвало подозрения в умышленном саботаже, в частности, со стороны Израиля, сообщает Clash Report. Инцидент произошел на специальном заседании, посвященном палестинскому вопросу и реализации принципа "двух государств" — Израиля и Палестины. Помимо Эрдогана микрофон также выключили и представителю Индонезии. Это вызвало волну возмущения в соцсетях и спекуляций в СМИ.

Сначала некоторые издания предполагали, что это было политическое давление или даже спланированная акция со стороны Израиля. Но уже впоследствии Управление по связям с общественностью Турции объяснило ситуацию: все произошло из-за регламента, который четко ограничивал время выступления.

"Микрофон выключили в соответствии с процедурой: лидеры имели право на 5-минутную речь, другие участники – на 3 минуты", – говорится в официальном разъяснении.

Несмотря на технический перерыв, аплодисменты в зале в поддержку Эрдогана принудили организаторов предоставить ему слово до завершения. Таким образом, турецкому лидеру удалось произнести полную речь.

В то же время в Нью-Йорке проходило заседание Совета Безопасности ООН, созванное из-за очередного нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями.

"Если потребуется — войска Великобритании и НАТО ответят на такие действия", — подчеркнула министр иностранных дел Британии.

Со своей стороны представитель РФ Дмитрий Полянский цинично заявил, что "европейские лидеры просто ненавидят Россию".

В то же время министр иностранных дел Нидерландов, выступая от имени стран Бенилюкса, подчеркнул:

"Это не первый случай, и мы больше не можем закрывать глаза на подобные нарушения".

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 21 сентября Вооруженные силы Украины совершили успешную атаку дронами и ракетами по ряду военных объектов оккупационных сил России во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил телеграмм-канал Astra, ссылаясь на источники в экстренных службах.