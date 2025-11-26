Поїзди розвертають назад: Укрзалізниця терміново змінює маршрути на Сумщині

Укрзалізниця заявила про термінові зміни в русі приміських поїздів на Сумщині. У компанії повідомили, що через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури сьогоднішні рейси обмежують до станції Мельня.

Поїзди на Сумщині сьогодні курсують за зміненими маршрутами через пошкоджену інфраструктуру.

Поїзд №6541 замість повного маршруту Неплюєве — Конотоп-Пас. пройде лише до станції Мельня. У зворотному напрямку поїзд №6542 також курсуватиме Мельня — Неплюєве, а не від Конотопа, як зазвичай.

При цьому інші рейси на напрямку — №6543, №6544, №6545 та №6546 — залишаються альтернативою: вони продовжують курсувати у штатному режимі та мають забезпечити сполучення для пасажирів.

В Укрзалізниці закликали уважно стежити за оголошеннями провідників, адже зміни діють уже сьогодні й можуть коригуватися залежно від ситуації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Глава української держави Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки", яка почне діяти вже у грудні. Зокрема, у цій програмі закладена транспортна підтримка "УЗ-3000", якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

Також стало відомо, що оборона Костянтинівки увійшла в етап безпосередніх боїв за місто. Напрямок залишається одним із найскладніших, хоча на певних ділянках дотримується відносна стабільність. Основні проблеми виникли через тиск противника на прилеглих напрямках — зокрема, через постійні атаки в районі Часового Яру та просування російських підрозділів на Очеретинському відтинку, яке триває з минулого року.