Поезда разворачивают назад: Укрзализныця срочно меняет маршруты на Сумщине

Укрзализныця заявила о срочных изменениях в движении пригородных поездов в Сумской области. В компании сообщили, что из-за ситуации и повреждения инфраструктуры сегодняшние рейсы ограничивают до станции Мельня.

Поезда на Сумщине сегодня ходят по изменённым маршрутам из-за повреждённой инфраструктуры.

Поезд №6541 вместо полного маршрута Неплюево — Конотоп-Пас. пройдет только до станции Мельня. В обратном направлении поезд №6542 также будет курсировать Мельня — Неплюево, а не Конотоп, как обычно.

При этом другие рейсы в направлении №6543, №6544, №6545 и №6546 остаются альтернативой: они продолжают курсировать в штатном режиме и должны обеспечить сообщение для пассажиров.

В Укрзализныце призвали внимательно следить за объявлениями проводников, ведь изменения действуют уже сегодня и могут корректироваться в зависимости от ситуации.

