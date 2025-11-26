logo

Поезда разворачивают назад: Укрзализныця срочно меняет маршруты на Сумщине
Поезда разворачивают назад: Укрзализныця срочно меняет маршруты на Сумщине

Поврежденная инфраструктура и ситуация с опасностью заставили перевозчика оперативно перенаправить отдельные рейсы.

26 ноября 2025, 09:50
Проніна Анна

Укрзализныця заявила о срочных изменениях в движении пригородных поездов в Сумской области. В компании сообщили, что из-за ситуации и повреждения инфраструктуры сегодняшние рейсы ограничивают до станции Мельня.

Поезд №6541 вместо полного маршрута Неплюево — Конотоп-Пас. пройдет только до станции Мельня. В обратном направлении поезд №6542 также будет курсировать Мельня — Неплюево, а не Конотоп, как обычно.

При этом другие рейсы в направлении №6543, №6544, №6545 и №6546 остаются альтернативой: они продолжают курсировать в штатном режиме и должны обеспечить сообщение для пассажиров.

В Укрзализныце призвали внимательно следить за объявлениями проводников, ведь изменения действуют уже сегодня и могут корректироваться в зависимости от ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Глава украинского государства Владимир Зеленский поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре. В частности, в этой программе заложена транспортная поддержка "УЗ-3000", по которой украинцы смогут бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.

Также стало известно, что оборона Константиновки вошла в этап непосредственных боев за город . Направление остается одним из самых сложных, хотя на определенных участках придерживается относительная стабильность. Основные проблемы возникли из-за давления противника на близлежащих направлениях — в частности, из-за постоянных атак в районе Временного Яра и продолжающегося с прошлого года продвижения российских подразделений на Очеретинском отрезке.



