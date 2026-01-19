Погода на боці України: який важливий козир окупанти не можуть використати до весни

Сезон штормів у акваторіях Чорного та Азовського морів гратиме на боці України, адже російським терористичним військам буде досить проблематично запускати ракети по наших населених пунктах принаймні до весни. в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Шторми три-чотири бали вже кілька днів тривають, застосування морських носіїв не відбувається. Не тому, що кораблі не можуть вийти, — вони можуть, а тому, що на такому морі зазвичай запускати ніхто не ризикує", — сказав спікер.

Представник ВМС зазначив, що сезон штормів у морі триває із середини осені до середини весни. У цей період запуск ракет країною-агресором утруднений з огляду на "не найкраще географічне положення" пункту базування кораблів Новоросійськ.

За словами Плетенчука, у Новоросійську є досить складна навігація, особливо в період штормів.

"Станом на зараз, як ви бачите, у Криму бойових одиниць немає", — зазначив він.

Представник ВМС додав, що розвідувальна авіація зараз працює в акваторії, проте не в тих обсягах, як під час найкращої погоди.

