Погода на стороне Украины: какой важный козырь оккупанты не могут использовать до весны

Сезон штормов в акваториях Черного и Азовского морей будет играть на стороне Украины, ведь российским террористическим войска будет довольно проблематично запускать ракеты по нашим населенным пунктам по крайней мере до весны. в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Штормы три-четыре балла уже несколько дней продолжаются, применение морских носителей не происходит. Не потому, что корабли не могут выйти, — они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует", — сказал спикер.

Представитель ВМС отметил, что сезон штормов в море длится с середины осени до середины весны. В этот период запуск ракет страной-агрессором затруднен, учитывая "не самое лучшее географическое положение" пункта базирования кораблей Новороссийск.

По словам Плетенчука, в Новороссийске довольно сложная навигация, особенно в период штормов.

"По состоянию на сейчас, как вы видите, в Крыму боевых единиц нет", — отметил он.

Представитель ВМС добавил, что разведывательная авиация сейчас работает в акватории, однако не в тех объемах, как во время лучшей погоды.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия пытается разделить энергетическую систему Украины на изолированные "энергетические острова", отрезанные от производства, поставок и передачи электроэнергии. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, российские войска наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры с целью фактического разделения энергосети страны по линии восток-запад. Такая тактика, отмечают эксперты, может создать условия для локальных и масштабных блэкаутов в отдельных регионах Украины.



