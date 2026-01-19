Погода на стороне Украины: какой важный козырь оккупанты не могут использовать до весны

Рубрики
Сезон штормов в акваториях Черного и Азовского морей будет играть на стороне Украины, ведь российским террористическим войска будет довольно проблематично запускать ракеты по нашим населенным пунктам по крайней мере до весны. в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Представитель ВМС отметил, что сезон штормов в море длится с середины осени до середины весны. В этот период запуск ракет страной-агрессором затруднен, учитывая "не самое лучшее географическое положение" пункта базирования кораблей Новороссийск.
По словам Плетенчука, в Новороссийске довольно сложная навигация, особенно в период штормов.
Представитель ВМС добавил, что разведывательная авиация сейчас работает в акватории, однако не в тех объемах, как во время лучшей погоды.
