Погода "грає" на боці РФ: де ЗСУ стає все складніше та складніше

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Незважаючи на те, що росіяни публічно заявляють про свою готовність за будь-яку ціну окупувати Донецьку область, стає очевидним, що ворог також намагатиметься просунутися в Запорізькій області. Чи вистоять ЗСУ у Запорізькій області? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.
Бої у Запорізькій області. Фото: із відкритих джерел
Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "Українського Радіо" заявив, що Сили оборони України здатні утримати оборону вздовж русла Дніпра на Запорізькому напрямку, незважаючи на спроби російських військ активізуватись у цьому районі.
За словами експерта, нинішні погодні умови певною мірою грають на руку противнику: тривалі морози до мінус 10 градусів дозволяють окупантам пересуватися по льоду вздовж русла колишнього Каховського водосховища.
Водночас експерт наголосив, що українська сторона готувалася до такого розвитку подій – усі ділянки фронту прикриті мінними полями та інженерними загородженнями.
Наріжний висловив сподівання, що російським військам не вдасться прорвати ці рубежі.
Нарожний підкреслив, що різка поява нової "гарячої" ділянки фронту у Запорізькій чи Херсонській областях є малоймовірною. Водночас він не виключив можливості активізації супротивника у Сумській чи Харківській областях, але зазначив, що у такому разі виникає ключове питання – де російська армія візьме додатковий особовий склад.
Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив в ефірі "24 Каналу", що Запорізька область залишається однією з найгарячіших ділянок фронту, де противник веде активні наступальні дії одразу на кількох напрямках.
Ситуація на сьогодні не має ознак стабілізації, але Сили оборони, наскільки це можливо, стримують ворога", – наголосив Братчук.
Говорячи про Гуляйпол, Братчук визнає, що ситуація там справді погіршується, але водночас чітко наголошує – росіяни не контролюють місто повністю.
Читайте також на порталі "Коментарі" — росіяни на фронті в паніці: на що йдуть, щоб активувати термінали Starlink.