Погода "грає" на боці РФ: де ЗСУ стає все складніше та складніше

Незважаючи на те, що росіяни публічно заявляють про свою готовність за будь-яку ціну окупувати Донецьку область, стає очевидним, що ворог також намагатиметься просунутися в Запорізькій області. Чи вистоять ЗСУ у Запорізькій області? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Бої у Запорізькій області. Фото: із відкритих джерел

Росіяни намагаються пересуватися по льоду вздовж русла колишнього Каховського водосховища

Військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "Українського Радіо" заявив, що Сили оборони України здатні утримати оборону вздовж русла Дніпра на Запорізькому напрямку, незважаючи на спроби російських військ активізуватись у цьому районі.

За словами експерта, нинішні погодні умови певною мірою грають на руку противнику: тривалі морози до мінус 10 градусів дозволяють окупантам пересуватися по льоду вздовж русла колишнього Каховського водосховища.

Водночас експерт наголосив, що українська сторона готувалася до такого розвитку подій – усі ділянки фронту прикриті мінними полями та інженерними загородженнями.

Наріжний висловив сподівання, що російським військам не вдасться прорвати ці рубежі.

"Погода поки що дозволяє їм це робити, тому що в нас досить довго стоять морози до -10, тому вони можуть пересуватися там по льоду. Ми до цієї ситуації готувалися: всі ділянки фронту прикриті мінними полями, загородженнями. Чи зможуть росіяни їх прорвати? Сподіваюся, що ні", — сказав він.

Нарожний підкреслив, що різка поява нової "гарячої" ділянки фронту у Запорізькій чи Херсонській областях є малоймовірною. Водночас він не виключив можливості активізації супротивника у Сумській чи Харківській областях, але зазначив, що у такому разі виникає ключове питання – де російська армія візьме додатковий особовий склад.

Ситуація у Гуляйполі справді погіршується

Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив в ефірі "24 Каналу", що Запорізька область залишається однією з найгарячіших ділянок фронту, де противник веде активні наступальні дії одразу на кількох напрямках.

"Росіяни намагаються створити відчуття постійного тиску, комбінуючи наземні атаки, авіаційні удари та інформаційне нагнітання.

Ситуація на сьогодні не має ознак стабілізації, але Сили оборони, наскільки це можливо, стримують ворога", – наголосив Братчук.

Говорячи про Гуляйпол, Братчук визнає, що ситуація там справді погіршується, але водночас чітко наголошує – росіяни не контролюють місто повністю.

"Водночас ворог посилює удари по обласному центру та намагається тиснути на нього з двох сторін. Однак щодо великого наступу на Запоріжжі росіяни не мають на нього можливостей через величезні втрати. Хоча інформаційно зараз вони нагнітатимуть ситуацію", – пояснив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — росіяни на фронті в паніці: на що йдуть, щоб активувати термінали Starlink.



