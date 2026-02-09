Погода "играет" на стороне РФ: где ВСУ становится все сложнее и сложнее

Несмотря на то, что россияне публично заявляют о своей готовности любой ценой оккупировать Донецкую область, становится очевидно, что враг также будет пытаться продвинуться в Запорожской области. Выстоят ли ВСУ в Запорожской области? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Бои в Запорожской области. Фото: из открытых источников

Россияне пытаются передвигаться по льду вдоль русла бывшего Каховского водохранилища

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Украинского Радио" заявил, что Силы обороны Украины способны удержать оборону вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских войск активизироваться в этом районе.

По словам эксперта, нынешние погодные условия в определенной степени играют на руку противнику: длительные морозы до минус 10 градусов позволяют оккупантам передвигаться по льду вдоль русла бывшего Каховского водохранилища.

В то же время эксперт подчеркнул, что украинская сторона готовилась к такому развитию событий — все участки фронта прикрыты минными полями и инженерными заграждениями.

Нарожный выразил надежду, что российским войскам не удастся прорвать эти рубежи.

"Погода пока позволяет им это делать, потому что у нас довольно долго стоят морозы до -10, поэтому они могут передвигаться там по льду. Мы к этой ситуации готовились: все участки фронта прикрыты минными полями, заграждениями. Смогут ли россияне их прорвать? Надеюсь, что нет", — сказал он.

Нарожный подчеркнул, что резкое появление нового "горячего" участка фронта в Запорожской или Херсонской областях маловероятно. В то же время он не исключил возможности активизации противника в Сумской или Харьковской областях, но отметил, что в таком случае возникает ключевой вопрос – где российская армия возьмет дополнительный личный состав.

Ситуация в Гуляйполе действительно ухудшается

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил в эфире "24 Канала", что Запорожская область остается одним из самых горячих участков фронта, где противник ведет активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях.

"Россияне пытаются создать ощущение постоянного давления, комбинируя наземные атаки, авиационные удары и информационное нагнетание.

Ситуация на сегодня не имеет признаков стабилизации, но Силы обороны, насколько это возможно, сдерживают врага", – подчеркнул Братчук.

Говоря о Гуляйполе, Братчук признает, что ситуация там действительно ухудшается, но в то же время четко подчеркивает – россияне не контролируют город полностью.

"В то же время враг усиливает удары по областному центру и пытается давить на него с двух сторон. Однако относительно большого наступления на Запорожье, то россияне не имеют на него возможностей из-за огромных потерь. Хотя информационно сейчас они будут нагнетать ситуацию", – объяснил эксперт.

