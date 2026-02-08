logo_ukra

Погані прогнози: військовий Сил Оборони розповів простими словами про нову тактику росіян
commentss НОВИНИ Всі новини

Погані прогнози: військовий Сил Оборони розповів простими словами про нову тактику росіян

Російські війська активізували нічні штурмові дії на Запорізькому та Добропільському напрямках, намагаючись використовувати туман і негоду для прикриття

8 лютого 2026, 21:49
На Запорізькому та Добропільському напрямках російські війська змінили тактику дій, значно активізувавшись у темну пору доби. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним Алекс.

Погані прогнози: військовий Сил Оборони розповів простими словами про нову тактику росіян

Військовий про нову тактику росіян

За його словами, йдеться не лише про ротаційні переміщення між позиціями чи вихід на передній край. Противник почав формувати штурмові групи чисельністю від шести до десяти осіб і намагається просуватися вперед безпосередньо крізь українські піхотні позиції.

Основний розрахунок окупанти роблять на складні погодні умови — темряву, туман, дощ або снігопад, які, на їхню думку, мають ускладнити роботу українських дронів. Втім, як зазначає військовий, для значної частини цих груп такі умови стали фатальними.

Алекс наголошує, що взимку 2026 року противник намагається мінімізувати ризики та уникає відкритих дій удень. За його оцінкою, близько 80% усіх переміщень і штурмових спроб російські підрозділи здійснюють саме за несприятливої погоди, сподіваючись залишитися непоміченими для аеророзвідки.

Втім, українські підрозділи адаптувалися до такої тактики, і спроби противника використати темряву та погодні умови для прориву дедалі частіше завершуються для нього втратами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий Максим Жорін заявив, що реформи в українській армії вже відбуваються, попри поширену думку про їхню повільність. За його словами, ключова проблема полягає не у відсутності змін, а в тому, що більшість із них реалізується знизу — на рівні окремих підрозділів — і часто не отримує належної підтримки.



Джерело: https://t.me/officer_33/6683
