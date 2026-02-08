Плохие прогнозы: военный Сил Обороны рассказал простыми словами о новой тактике россиян

В Запорожском и Добропольском направлениях российские войска изменили тактику действий, значительно активизировавшись в темное время суток. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным Алексом .

Военный про новую тактику россиян

По его словам, речь идет не только о ротационных перемещениях между позициями или выходе на передний край. Противник начал формировать штурмовые группы численностью от шести до десяти человек и пытается продвигаться напрямую через украинские пехотные позиции.

Основной расчет оккупанты производят на сложные погодные условия — тьму, туман, дождь или снегопад, которые, по их мнению, должны усложнить работу украинских дронов. Впрочем, как отмечает военный, для большого числа этих групп такие условия стали роковыми.

Алекс отмечает, что зимой 2026 противник пытается минимизировать риски и избегает открытых действий днем. По его оценке, около 80% всех перемещений и штурмовых попыток российские подразделения совершают именно в неблагоприятную погоду, надеясь остаться незамеченными для аэроразведки.

Впрочем, украинские подразделения адаптировались к такой тактике, и попытки противника использовать темноту и погодные условия для прорыва все чаще завершаются потерями.

