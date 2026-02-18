Погана новина: Telegram у зоні “СВО”

Міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв заявив, що Telegram не будуть обмежувати для військових у зоні так званої "СВО". Про це він повідомив під час засідання комітету Держдуми з інформаційної політики.

Telegram в армії рф у зоні «сво»

За словами Шадаєва, влада сподівається, що з часом військові зможуть перейти на російські сервіси зв’язку. Раніше міністр стверджував, що правоохоронні органи нібито мають підтвердження доступу іноземних спецслужб до листування в Telegram.

Водночас у Кремлі запевняють, що месенджер не використовується на фронті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що важко уявити бойове управління через Telegram чи будь-який інший подібний сервіс. Аналогічну позицію озвучував і голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, який наголошував, що месенджер у бойовій роботі нібито задіяний мінімально.

Нагадаємо, 10 лютого Роскомнадзор повідомив про намір запровадити обмеження щодо Telegram. Ідею блокування розкритикували представники Z-спільноти та частина російських військових.

Попри публічні заяви про "мінімальне використання", тема Telegram викликала помітну дискусію в російському інформаційному просторі, що змусило владу уточнювати свою позицію.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с туденти Санкт-Петербурзького державного університету отримали лист із пропозицією укласти контракт із військами безпілотних систем. За це навчальний заклад обіцяє виплатити "одноразову стипендію" у розмірі 50 тисяч рублів.

Про це повідомляє російське видання Бумага. Лист розіслали 17 лютого. Зазначається, що університетська виплата є додатковою і нараховується поверх суми, яку обіцяє Міністерство оборони РФ. За офіційними умовами, за рік служби контрактникам нібито гарантують близько 5,5 мільйона рублів.

