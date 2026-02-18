Плохая новость: Telegram в зоне "СВО"

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что Telegram не будут ограничивать для военных в зоне так называемой СВО. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Telegram в армии РФ в зоне «сво»

По словам Шадаева, власти надеются, что со временем военные смогут перейти на российские сервисы связи. Ранее министр утверждал, что правоохранительные органы якобы имеют подтверждение доступа иностранных спецслужб к переписке в Telegram.

В то же время в Кремле уверяют, что мессенджер не используется на фронте. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сложно представить боевое управление через Telegram или любой другой подобный сервис. Аналогичную позицию озвучивал и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отмечавший, что мессенджер в боевой работе якобы задействован минимально.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор сообщил о намерении ввести ограничения по Telegram. Идею блокировки подвергли критике представители Z-сообщества и часть российских военных.

Несмотря на публичные заявления о "минимальном использовании", тема Telegram вызвала заметную дискуссию в российском информационном пространстве, что заставило власти уточнять свою позицию.

