Война с Россией Плохая новость: Telegram в зоне "СВО"
Плохая новость: Telegram в зоне "СВО"

В России заявили, что не планируют ограничивать Telegram в зоне боевых действий, несмотря на ранее озвученные намерения усилить контроль над мессенджером

18 февраля 2026, 22:41
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что Telegram не будут ограничивать для военных в зоне так называемой СВО. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Telegram в армии РФ в зоне «сво»

По словам Шадаева, власти надеются, что со временем военные смогут перейти на российские сервисы связи. Ранее министр утверждал, что правоохранительные органы якобы имеют подтверждение доступа иностранных спецслужб к переписке в Telegram.

В то же время в Кремле уверяют, что мессенджер не используется на фронте. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сложно представить боевое управление через Telegram или любой другой подобный сервис. Аналогичную позицию озвучивал и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отмечавший, что мессенджер в боевой работе якобы задействован минимально.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор сообщил о намерении ввести ограничения по Telegram. Идею блокировки подвергли критике представители Z-сообщества и часть российских военных.

Несмотря на публичные заявления о "минимальном использовании", тема Telegram вызвала заметную дискуссию в российском информационном пространстве, что заставило власти уточнять свою позицию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что студенты Санкт-Петербургского государственного университета получили письмо с предложением заключить контракт с войсками беспилотных систем. За это учебное заведение обещает выплатить "единоразовую стипендию" в размере 50 тысяч рублей.
Об этом сообщает российское издание Бумага. Письмо разослали 17 февраля. Отмечается, что университетская выплата является дополнительной и начисляется поверх суммы, обещаемой Министерством обороны РФ. По официальным условиям, за год службы контрактникам якобы гарантируют около 5,5 миллионов рублей.



Источник: https://t.me/astrapress
