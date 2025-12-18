«Погана або дуже погана»: у «Слузі народу» висловились про мирну угоду з РФ

Лідер парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував перспективи мирної угоди з Росією.

За його словами, домовленості можуть бути або вкрай невигідними для України, або ж угоди не буде взагалі — тоді бойові дії триватимуть. Про це політик заявив під час публічного заходу NV.

Арахамія наголосив, що розраховувати на "хороший" мир із Росією не доводиться.

"Хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди. Тобто вона буде або погана, або дуже погана, ми всі розуміємо. Або її не буде", — заявив депутат.

Арахамія зауважив, що міжнародний тиск нині більше спрямований на Україну, ніж на Росію. Проте шанс на домовленість усе ж існує — за умови активної участі Сполучених Штатів. Адже, на думку політика, без американського посередництва перспектив мирного врегулювання немає, і конфлікт розвиватиметься виключно військовим шляхом.

Разом з тим нардеп підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює власні "червоні лінії". Ключовим питанням залишаються надійні гарантії безпеки, які мають унеможливити повторне вторгнення. При цьому вимоги Росії щодо передачі їй Донбасу є абсолютно неприйнятними для України.

За словами Арахамії, навіть теоретичні спроби окремих політиків просувати ідею поступок щодо Донбасу не мають жодних шансів на реалізацію — ані юридично, ані політично. Подібні рішення неможливо ні закріпити законодавчо, ні винести на голосування.

Лідер фракції також припустив, що навколо питання Донбасу теоретично могли б обговорюватися певні складні або гібридні моделі врегулювання.

"Держдеп там шукає історичні прецеденти, які були взагалі по складних питаннях: Боснія-Герцеговина, що було після розпаду Югославії", — додав Арахамія.

