logo_ukra

BTC/USD

84507

ETH/USD

2783.05

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Погана або дуже погана»: у «Слузі народу» висловились про мирну угоду з РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

«Погана або дуже погана»: у «Слузі народу» висловились про мирну угоду з РФ

На думку Давида Арахамії, міжнародний тиск зараз більше спрямований на Україну, ніж на Росію

18 грудня 2025, 22:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Лідер парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував перспективи мирної угоди з Росією. 

«Погана або дуже погана»: у «Слузі народу» висловились про мирну угоду з РФ

Давид Арахамія. Фото: з відкритих джерел

За його словами, домовленості можуть бути або вкрай невигідними для України, або ж угоди не буде взагалі — тоді бойові дії триватимуть. Про це політик заявив під час публічного заходу NV. 

Арахамія наголосив, що розраховувати на "хороший" мир із Росією не доводиться.

"Хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди. Тобто вона буде або погана, або дуже погана, ми всі розуміємо. Або її не буде", — заявив депутат.

Арахамія зауважив, що міжнародний тиск нині більше спрямований на Україну, ніж на Росію. Проте шанс на домовленість усе ж існує — за умови активної участі Сполучених Штатів. Адже, на думку політика, без американського посередництва перспектив мирного врегулювання немає, і конфлікт розвиватиметься виключно військовим шляхом.

Разом з тим нардеп підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює власні "червоні лінії". Ключовим питанням залишаються надійні гарантії безпеки, які мають унеможливити повторне вторгнення. При цьому вимоги Росії щодо передачі їй Донбасу є абсолютно неприйнятними для України.

За словами Арахамії, навіть теоретичні спроби окремих політиків просувати ідею поступок щодо Донбасу не мають жодних шансів на реалізацію — ані юридично, ані політично. Подібні рішення неможливо ні закріпити законодавчо, ні винести на голосування.

Лідер фракції також припустив, що навколо питання Донбасу теоретично могли б обговорюватися певні складні або гібридні моделі врегулювання. 

"Держдеп там шукає історичні прецеденти, які були взагалі по складних питаннях: Боснія-Герцеговина, що було після розпаду Югославії", — додав Арахамія.

Як повідомляв портал "Коментарі", американський президент Дональд Трамп зробив чергову дивну заяву про врегулювання війни в Україні. Глава Білого дому хоче, щоб Україна "діяла швидше".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ugoda-z-rosiyeyu-pro-pripinennya-boyovih-diy-poziciya-ukrajini-i-rol-ssha-50569659.html
Теги:

Новини

Всі новини