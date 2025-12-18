«Плохое или очень плохое»: в «Слуге народа» высказались о мирном соглашении с РФ

Лидер парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал перспективы мирного соглашения с Россией.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

По его словам, договоренности могут быть либо крайне невыгодными для Украины, либо соглашения не будет вообще — тогда боевые действия будут продолжаться. Об этом политик заявил во время публичного мероприятия NV.

Арахамия подчеркнул, что рассчитывать на "хороший" мир с Россией не приходится.

"Хотя много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения. То есть оно будет либо плохим, либо очень плохим, мы все понимаем. Или его не будет", — заявил депутат.

Арахамия отметил, что международное давление сейчас больше направлено на Украину, чем на Россию. Однако шанс на договоренность все же существует — при активном участии Соединенных Штатов. Ведь, по мнению политика, без американского посредничества перспектив мирного урегулирования нет и конфликт будет развиваться исключительно военным путем.

Вместе с тем, нардеп подчеркнул, что украинская сторона четко осознает собственные "красные линии". Ключевым вопросом остаются надежные гарантии безопасности, которые должны сделать невозможным повторное вторжение. При этом требования России относительно передачи ей Донбасса абсолютно неприемлемы для Украины.

По словам Арахамии, даже теоретические попытки отдельных политиков продвигать идею уступок по Донбассу не имеют никаких шансов на реализацию ни юридически, ни политически. Подобные решения не могут ни закрепить законодательно, ни вынести на голосование.

Лидер фракции также предположил, что вокруг вопроса Донбасса теоретически могли бы обсуждаться сложные или гибридные модели урегулирования.

"Держдеп там ищет исторические прецеденты, которые были вообще по сложным вопросам: Босния-Герцеговина после распада Югославии", — добавил Арахамия.

