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Подвійне пекло для рятувальників: СБУ зірвала теракт Росії із двома потужними вибухами

Російські спецслужби готували криваву пастку для мешканців, медиків та поліцейських в Івано-Франківську, але контррозвідка випередила виконавців

21 липня 2026, 11:03
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Кравцев Сергей

Служба безпеки України запобігла масштабному теракту, який російські спецслужби планували влаштувати в одному з житлових комплексів Івано-Франківська. За даними СБУ, зловмисники мали намір організувати одразу два послідовні вибухи, щоб максимально збільшити кількість жертв серед мирних жителів та співробітників екстрених служб.

Подвійне пекло для рятувальників: СБУ зірвала теракт Росії із двома потужними вибухами

СБУ. Фото: з відкритих джерел

Слідство встановило, що виконавцем мав би стати місцевий безробітний, якого російські куратори завербували через Telegram-канали, обіцявши легкий заробіток. Після отримання інструкцій чоловік орендував квартиру з видом на місце майбутнього злочину та встановив у дворі телефон, підключений до павербанку. З його допомогою російські спецслужби дистанційно обирали найбільш підходящу точку для атаки.

Пізніше агент придбав необхідні компоненти виготовлення саморобних вибухових пристроїв. За вказівкою кураторів обидві бомби замаскували під звичайні кухонні каструлі. Кожна мала містити близько шести кілограмів вибухової речовини, детонатор і велику кількість металевих болтів, призначених для посилення вражаючої дії.

Задум передбачав спочатку підрив першого пристрою на паркуванні між автомобілями. Після прибуття поліції, медиків, рятувальників та місцевих жителів планувалося дистанційно активувати другу бомбу, встановлену неподалік. Таким чином російські спецслужби розраховували завдати максимальної шкоди та збільшити кількість загиблих.

Контррозвідка СБУ вчасно виявила підготовку злочину, задокументувала кожен етап операції та зірвала реалізацію теракту. Крім того, українські спецслужби заявили, що вже встановили російських організаторів, які причетні до підготовки цієї диверсії.

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Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zapobihla-podviinomu-teraktu-u-tsentri-ivanofrankivska
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