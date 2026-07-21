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Двойной ад для спасателей: СБУ сорвала теракт России с двумя мощными взрывами

Российские спецслужбы готовили кровавую ловушку для жителей, медиков и полицейских в Ивано-Франковске, но контрразведка опередила исполнителей

21 июля 2026, 11:03
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Кравцев Сергей

Служба безопасности Украины предотвратила масштабный теракт, который российские спецслужбы планировали устроить в одном из жилых комплексов Ивано-Франковска. По данным СБУ, злоумышленники намеревались организовать сразу два последовательных взрыва, чтобы максимально увеличить количество жертв среди мирных жителей и сотрудников экстренных служб.

Двойной ад для спасателей: СБУ сорвала теракт России с двумя мощными взрывами

СБУ. Фото: из открытых источников

Следствие установило, что исполнителем должен был стать местный безработный, которого российские кураторы завербовали через Telegram-каналы, обещав легкий заработок. После получения инструкций мужчина арендовал квартиру с видом на место будущего преступления и установил во дворе телефон, подключенный к павербанку. С его помощью российские спецслужбы дистанционно выбирали наиболее подходящую точку для атаки.

Позже агент приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. По указанию кураторов обе бомбы были замаскированы под обычные кухонные кастрюли. Каждая должна была содержать около шести килограммов взрывчатого вещества, детонатор и большое количество металлических болтов, предназначенных для усиления поражающего действия.

Замысел предусматривал сначала подрыв первого устройства на парковке между автомобилями. После прибытия полиции, медиков, спасателей и местных жителей планировалось дистанционно активировать вторую бомбу, установленную неподалеку. Таким образом российские спецслужбы рассчитывали нанести максимальный ущерб и увеличить число погибших.

Контрразведка СБУ своевременно выявила подготовку преступления, задокументировала каждый этап операции и сорвала реализацию теракта. Кроме того, украинские спецслужбы заявили, что уже установили российских организаторов, причастных к подготовке этой диверсии.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zapobihla-podviinomu-teraktu-u-tsentri-ivanofrankivska
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