Головна Новини Суспільство Війна з Росією Починається битва за Слов’янськ: росіяни штурмують на мотоциклах та намагаються форсувати канал
Починається битва за Слов’янськ: росіяни штурмують на мотоциклах та намагаються форсувати канал

Наступ на Слов’янськ та переправи біля Часового Яру: РФ готує нові масштабні штурми

14 квітня 2026, 21:58
Недилько Ксения

Ситуація на східному фронті залишається напруженою: російські окупаційні війська проводять підготовчі заходи для посилення наступу на ключові міста Донеччини. Як повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець, наразі "Слов’янський напрямок — найактивніший".

Починається битва за Слов’янськ: росіяни штурмують на мотоциклах та намагаються форсувати канал

За словами військового, противник змінив тактику і тепер "намагається просуватись малими групами, зокрема на мотоциклах", концентруючи зусилля в районах населених пунктів Міньківка, Привілля та Никифорівка. Головною стратегічною метою загарбників залишається захоплення Слов’янська та перерізання логістичних шляхів до Краматорська.

Хоча на самому Краматорському напрямку зараз відносна тиша, ворог використовує цей час для накопичення ресурсів, підтягуючи "техніку (мотоцикли, квадроцикли) ближче до переднього краю".

Найбільш критична обстановка зберігається на Костянтинівському напрямку, де фіксуються десятки атак щодня. Особливу небезпеку становить ситуація біля Часового Яру: там "ворог намагається будувати переправи через канал Сіверський Донець", аби забезпечити подальше просування своїх підрозділів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська активізували зусилля з формування підконтрольної території вздовж державного кордону в Сумській області. Як повідомляють аналітики проєкту DeepState, "ворог продовжує створювати буферну зону", намагаючись закріпитися на нових ділянках.

За даними спостерігачів, активні дії противника розпочалися після розвідки та пошуку вразливих місць у нашій обороні. Перші спроби зафіксували в районі села Грабовське, а нині "продовжується тиск в районі Миропільського", де зафіксовано нове просування ворога.



