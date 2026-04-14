Начинается битва за Славянск: россияне штурмуют на мотоциклах и пытаются форсировать канал

Ситуация на восточном фронте остается напряженной: российские оккупационные войска проводят подготовительные мероприятия по усилению наступления на ключевые города Донбасса. Как сообщил спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, "Славянское направление — самое активное".

По словам военного, противник сменил тактику и теперь "старается продвигаться малыми группами, в том числе на мотоциклах", концентрируя усилия в районах населенных пунктов Миньковка, Приволье и Никифоровка. Главной стратегической целью захватчиков остается захват Славянска и перерезание логистических путей к Краматорску.

Хотя в самом Краматорском направлении сейчас относительная тишина, враг использует это время для накопления ресурсов, подтягивая "технику (мотоциклы, квадроциклы) ближе к переднему краю".

Наиболее критическая обстановка сохраняется на Константиновском направлении, где фиксируются десятки атак в день. Особую опасность представляет ситуация возле Часового Яра: там "враг пытается строить переправы через канал Северский Донец", чтобы обеспечить дальнейшее продвижение своих подразделений.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска активизировали усилия по формированию подконтрольной территории вдоль государственной границы в Сумской области. Как сообщают аналитики проекта DeepState, "враг продолжает создавать буферную зону", пытаясь закрепиться на новых участках.

По данным наблюдателей, активные действия противника начались после разведки и поиска уязвимых мест в нашей обороне. Первые попытки зафиксировали в районе села Грабовское, а сейчас "продолжается давление в районе Миропольского", где зафиксировано новое продвижение врага.