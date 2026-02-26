Почалася нова війна: де оголошено військову операцію

Представники руху Талібан оголосили про початок військової операції проти Пакистану в районі так званої лінії Дюранда — умовного кордону між двома країнами.

Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану

За офіційними заявами афганської сторони, операція стала відповіддю на авіаудари, які Пакистан завдав 22 лютого по східних провінціях Афганістану. У Кабулі стверджують, що дії Ісламабада стали прямим приводом до ескалації.

Бої, за наявною інформацією, охопили щонайменше шість прикордонних провінцій. Представники Талібану заявили про захоплення десяти позицій пакистанських військових і знищення ще п’яти об’єктів уздовж прикордонної лінії.

Лінія Дюранда, протяжністю близько 2670 кілометрів, залишається предметом тривалих суперечок між Афганістаном і Пакистаном. Кабул історично не визнає її як офіційний міжнародний кордон, що регулярно стає причиною напруження та збройних інцидентів.

Офіційної детальної реакції з боку пакистанської влади щодо масштабів втрат і перебігу операції наразі не оприлюднено.

Ситуація свідчить про черговий виток ескалації між двома країнами, які вже неодноразово вступали в прикордонні зіткнення, однак нинішні бої охоплюють одразу кілька регіонів, що може вказувати на ширший масштаб протистояння.

