Началась новая война: где объявлена военная операция

Представители движения Талибан объявили о начале военной операции против Пакистана в районе так называемой линии Дюранда — условной границы между двумя странами.

Афганистан начал военную операцию против Пакистана

По официальным заявлениям афганской стороны, операция стала ответом на авиаудары, нанесенные Пакистаном 22 февраля по восточным провинциям Афганистана. В Кабуле утверждают, что действия Исламабада стали прямым поводом к эскалации.

Бои, по имеющейся информации, охватили не менее шести пограничных провинций. Представители Талибана заявили о захвате десяти позиций пакистанских военных и уничтожении еще пяти объектов вдоль пограничной линии.

Линия Дюранда, протяженностью около 2670 километров, остается предметом продолжительных споров между Афганистаном и Пакистаном. Кабул исторически не признает ее как официальную международную границу, которая регулярно становится причиной напряжения и вооруженных инцидентов.

Официальная детальная реакция со стороны пакистанских властей относительно масштабов потерь и течения операции пока не обнародована.

Ситуация свидетельствует об очередном истоке эскалации между двумя странами, уже неоднократно вступавшими в пограничные столкновения, однако нынешние бои охватывают сразу несколько регионов, что может указывать на более широкий масштаб противостояния.

