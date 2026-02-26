logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Началась новая война: где объявлена военная операция
commentss НОВОСТИ Все новости

Началась новая война: где объявлена военная операция

Афганистан заявил о начале военной операции против Пакистана после авиаударов по восточным регионам страны

26 февраля 2026, 20:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Представители движения Талибан объявили о начале военной операции против Пакистана в районе так называемой линии Дюранда — условной границы между двумя странами.

Началась новая война: где объявлена военная операция

Афганистан начал военную операцию против Пакистана

По официальным заявлениям афганской стороны, операция стала ответом на авиаудары, нанесенные Пакистаном 22 февраля по восточным провинциям Афганистана. В Кабуле утверждают, что действия Исламабада стали прямым поводом к эскалации.

Бои, по имеющейся информации, охватили не менее шести пограничных провинций. Представители Талибана заявили о захвате десяти позиций пакистанских военных и уничтожении еще пяти объектов вдоль пограничной линии.

Линия Дюранда, протяженностью около 2670 километров, остается предметом продолжительных споров между Афганистаном и Пакистаном. Кабул исторически не признает ее как официальную международную границу, которая регулярно становится причиной напряжения и вооруженных инцидентов.

Официальная детальная реакция со стороны пакистанских властей относительно масштабов потерь и течения операции пока не обнародована.

Ситуация свидетельствует об очередном истоке эскалации между двумя странами, уже неоднократно вступавшими в пограничные столкновения, однако нынешние бои охватывают сразу несколько регионов, что может указывать на более широкий масштаб противостояния.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России в типичном приложении к контракту на прохождение службы в войсках беспилотных систем предусмотрена возможность перевода новобранцев в пехоту. Об этом сообщает The Moscow Times.
На соответствующие положения обратил внимание руководитель юридического отдела "Движения сознательных отказчиков" Артем Клига. По его словам, формулировки в документе отличаются от обещаний, содержащихся в рекламных материалах и агитационных кампаниях Минобороны РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости