Оце так проґавина в контракті: куди відправляють безпілотні війська РФ

У Росії в типовому додатку до контракту на проходження служби у військах безпілотних систем передбачено можливість переведення новобранців до піхоти. Про це повідомляє The Moscow Times.

Безпілотні війська РФ в піхоті

На відповідні положення звернув увагу керівник юридичного відділу "Движения сознательных отказчиков" Артем Клига. За його словами, формулювання у документі відрізняються від обіцянок, які містяться в рекламних матеріалах та агітаційних кампаніях Міноборони РФ.

Згідно з типовим додатком, остаточне рішення про відповідність військовослужбовця вимогам служби у військах безпілотних систем ухвалюється лише через три місяці після підписання контракту. У цей період контрактник перебуває на випробувальному терміні.

Документ також прямо передбачає можливість направлення новобранця до піхотних підрозділів у разі, якщо він не відповідатиме вимогам для інших посад. Таким чином, служба в підрозділах БПЛА не гарантується навіть після підписання відповідного контракту.

Крім того, за словами правозахисника, положення про можливість дострокового розірвання контракту фактично не застосовується через дію указу президента РФ про мобілізацію. Аналогічна ситуація стосується й пункту про додаткові виплати до 500 тисяч рублів за знищення техніки противника — як зазначається, ці обіцянки не мають чіткого законодавчого підґрунтя.

Таким чином, правозахисники вказують на розбіжності між агітаційною риторикою та юридичними умовами контрактів на службу в підрозділах безпілотних систем у Росії.

