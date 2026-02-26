Командир РДК Денис Капустин розкрив правду про те, як бачив армію Росії

Командир і засновник Руського добровольчого корпусу Денис Капустин (позивний WhiteRex) заявив, що у перші дні повномасштабного вторгнення був переконаний у швидкій поразці України через віру в потужність російської армії.

Командир РДК Денис Капустин про армію рф

За його словами, ще чотири роки тому він сприймав російські збройні сили як “другу армію світу” з надсучасним озброєнням і підготовкою. У його уявленні техніка на кшталт “Армати”, ударні гелікоптери Ка-52, стратегічні підводні човни та спецпідрозділи РФ здавалися символами абсолютної військової переваги.

Капустин зазначив, що залишався у Києві на початку вторгнення, готуючись до можливого оточення та загибелі в бою разом із побратимами, оскільки вважав наступ російської армії невідворотним і нищівним.

Втім, переломним моментом для нього стали перші відео бойових дій, на яких російські підрозділи зазнавали втрат під час спроб висадки та просування. За його словами, кадри знищеної техніки, розбитих колон і втрат серед елітних підрозділів РФ продемонстрували, що російська військова машина не є непереможною.

Водночас він звернув увагу на ефективні дії українських захисників, які, як з’ясувалося, були підготовленими та оснащеними на високому рівні. Саме ці події, за його словами, стали моментом руйнування міфу про всесильність російських силових структур і переломним психологічним рубежем.

Капустин підкреслив, що усвідомлення вразливості російської армії змінило його сприйняття перебігу війни і стало для нього підтвердженням того, що Україна не зазнає поразки.

