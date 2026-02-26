А це вже несподівано: що росіяни обіцяли захисникам Азовсталі

Під час переговорів у травні 2022 року щодо виходу українських військових із території “Азовсталі” російська сторона обіцяла, що полон триватиме лише три-чотири місяці, а самі військовополонені не зазнаватимуть катувань. Також йшлося про створення гуманітарної зони в Оленівці.

Захисники Азовсталі

Про це в інтерв’ю виданню “Бабель” заявив народний депутат Олександр Ковальов.

За його словами, 9 травня 2022 року відбулися переговори за участю української сторони, серед яких був представник Головного управління розвідки України Дмитро Усов та командир полку “Азов” Денис Прокопенко. З російського боку участь у перемовинах нібито брав перший заступник начальника Головного розвідувального управління рф Володимир Алексєєв та інші представники спецслужб.

За твердженням Ковальова, письмових гарантій сторони не підписували. Існував лише аудіозапис переговорів, який, за його словами, залишився у російської сторони.

Нагадаємо, у травні 2022 року з території металургійного комбінату Азовсталь в полон вийшли 2439 українських оборонців. Уже в липні того ж року в колонії в Оленівці стався вибух, унаслідок якого загинули понад 50 українських військовополонених. Українська сторона кваліфікувала подію як теракт.

Станом на сьогодні, за наявною інформацією, у російському полоні залишаються близько 800 військовослужбовців бригади “Азов”.

Таким чином, заяви про гарантії короткого полону та безпеки різко контрастують із подальшими подіями, що сталися після виходу українських військових із “Азовсталі”.

