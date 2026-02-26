А это уже неожиданно: что россияне обещали защитникам Азовстали

Во время переговоров в мае 2022 года по выходу украинских военных с территории "Азовстали" российская сторона обещала, что плен продлится всего три-четыре месяца, а сами военнопленные не будут подвергаться пыткам. Речь также шла о создании гуманитарной зоны в Оленовке.

Защитники Азовстали

Об этом в интервью изданию Бабель заявил народный депутат Александр Ковалев .

По его словам, 9 мая 2022 года состоялись переговоры с участием украинской стороны, среди которых были представитель Главного управления разведки Украины Дмитрий Усов и командир полка "Азов" Денис Прокопенко . С российской стороны участие в переговорах якобы принимал первый заместитель начальника Главного разведывательного управления России Владимир Алексеев и другие представители спецслужб.

По утверждению Ковалева, письменные гарантии стороны не подписывали. Существовала только аудиозапись переговоров, которая, по его словам, осталась у российской стороны.

Напомним, в мае 2022 года с территории металлургического комбината Азовсталь в плен вышли 2439 украинских защитников. Уже в июле того же года в колонии в Оленовке произошел взрыв, в результате которого погибли более 50 украинских военнопленных. Украинская сторона квалифицировала событие как теракт.

По состоянию на сегодняшний день, по имеющейся информации, в российском плену остаются около 800 военнослужащих бригады "Азов".

Таким образом, заявления о гарантиях короткого плена и безопасности резко контрастируют с последующими событиями после выхода украинских военных из "Азовстали".

