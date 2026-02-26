Командир РДК Денис Капустин раскрыл правду о том, как видел армию России

Командир и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Капустин (позывной WhiteRex) заявил, что в первые дни полномасштабного вторжения был убежден в скором поражении Украины из-за веры в мощь российской армии.

Командир РДК Денис Капустин об армии РФ

По его словам, еще четыре года назад он воспринимал российские вооруженные силы как "вторую армию мира" со сверхсовременным вооружением и подготовкой. В его представлении техника типа “Арматы”, ударные вертолеты Ка-52, стратегические подлодки и спецподразделения РФ казались символами абсолютного военного превосходства.

Капустин отметил, что оставался в Киеве в начале вторжения, готовясь к возможному окружению и гибели в бою вместе с собратьями, поскольку считал наступление российской армии неотвратимым и сокрушительным.

Впрочем, переломным моментом для него стали первые видео боевых действий, на которых российские подразделения несли потери при попытках высадки и продвижения. По его словам, кадры уничтоженной техники, разбитых колонн и потерь среди элитных подразделений РФ продемонстрировали, что российская военная машина не является непобедимой.

В то же время, он обратил внимание на эффективные действия украинских защитников, которые, как выяснилось, были подготовлены и оснащены на высоком уровне. Именно эти события, по его словам, стали моментом разрушения мифа о всесильности российских силовых структур и переломным психологическим рубежом.

Капустин подчеркнул, что осознание уязвимости российской армии изменило его восприятие хода войны и стало для него подтверждением того, что Украина не терпит поражение.

