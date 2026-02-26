Вот так пробел в контракте: куда отправляют беспилотные войска РФ

В России в типичном приложении к контракту на прохождение службы в войсках беспилотных систем предусмотрена возможность перевода новобранцев в пехоту. Об этом сообщает The Moscow Times .

Беспилотные войска РФ в пехоте

На соответствующие положения обратил внимание руководитель юридического отдела "Рухи сознательных отказчиков" Артем Клига. По его словам, формулировки в документе отличаются от обещаний, содержащихся в рекламных материалах и агитационных кампаниях Минобороны РФ.

Согласно типовому приложению окончательное решение о соответствии военнослужащего требованиям службы в войсках беспилотных систем принимается только через три месяца после подписания контракта. В этот период контрактник находится на испытательном сроке.

Документ также предусматривает возможность направления новобранца в пехотные подразделения в случае, если он не будет отвечать требованиям для других должностей. Таким образом, служба в подразделениях БПЛА не гарантируется даже после заключения соответствующего контракта.

Кроме того, по словам правозащитника, положение о возможности досрочного расторжения контракта фактически не применяется из-за указа президента РФ о мобилизации. Аналогичная ситуация касается и пункта о дополнительных выплатах до 500 тысяч рублей за уничтожение техники противника – как отмечается, эти обещания не имеют четкой законодательной основы.

Таким образом, правозащитники указывают на разногласия между агитационной риторикой и юридическими условиями контрактов на службу в подразделениях беспилотных систем в России.

