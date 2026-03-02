Побиття курсанта і втеча зі служби: командир у розшуку

Державне бюро розслідувань оголосило в державний розшук сержанта — командира однієї з навчальних груп факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Його підозрюють у побитті курсанта та низці інших правопорушень.

Командир групи ХНУПС у розшуку

За даними слідства, під час занять із самопідготовки військовослужбовець вирішив перевірити знання підлеглого. Через невдоволення відповіддю він, за версією слідства, почав бити курсанта кулаками по тулубу та голові. Згодом сержант повалив військовослужбовця на коліна та продовжив завдавати ударів, супроводжуючи дії образами та приниженням. Унаслідок інциденту курсант отримав легкі тілесні ушкодження.

Після відкриття кримінального провадження, як зазначають у ДБР, підозрюваний намагався впливати на свідків, погрожуючи одному з них насильством через надані показання.

Згодом сержант повідомив керівництву, що його нібито викликають на допит до ДБР, однак самовільно залишив місце служби. Наразі його місцеперебування невідоме.

Повідомлення про підозру було вручено його близьким родичам. Йому інкримінують застосування насильства щодо підлеглого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), погрозу насильством щодо свідка з помсти за надані показання (ст. 386 КК України) та самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.



