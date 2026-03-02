logo

Избиение курсанта и бегство со службы: командир в розыске
commentss НОВОСТИ Все новости

Избиение курсанта и бегство со службы: командир в розыске

ДБР разыскивает командира учебной группы ХНУПС, подозреваемого в избиении курсанта

2 марта 2026, 15:59
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Государственное бюро расследований объявило в государственный розыск сержанта – командира одной из учебных групп факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Его подозревают в избиении курсанта и ряде других правонарушений.

Избиение курсанта и бегство со службы: командир в розыске

Командир группы ХНУПС в розыске

По данным следствия, на занятиях по самоподготовке военнослужащий решил проверить знания подчиненного. Из-за недовольства ответом он, по версии следствия, начал избивать курсанта кулаками по туловищу и голове. Впоследствии сержант сверг военнослужащего на колени и продолжил наносить удары, сопровождая действия оскорблениями и унижением. В результате инцидента курсант получил легкие телесные повреждения.

После возбуждения уголовного производства, как отмечают в ДБР, подозреваемый пытался воздействовать на свидетелей, угрожая одному из них насилием из-за предоставленных показаний.

Со временем сержант сообщил руководству, что его якобы вызывают на допрос в ДБР, однако самовольно покинул место службы. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Уведомление о подозрении было вручено его близким родственникам. Ему инкриминируют применение насилия в отношении подчиненного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), угрозу насилию в отношении свидетеля из мести за предоставленные показания (ст. 386 УК Украины) и самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые удары по украинской инфраструктуре.



Источник: https://dbr.gov.ua/news/zastosovuvav-silovi-metodi-navchannya-a-pislya-vikrittya-vtik-dbr-povidomilo-pro-pidozru-komandiru-navchalnoi-grupi-hnups
