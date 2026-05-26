Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Російські окупаційні війська знову використали балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час чергового терористичного удару по Україні – вдарили цим озброєнням близько першої ночі 24 травня по місту Біла Церква на Київщині. По чому насправді вдарив "Орешник" у Білій Церкві? Чим закінчиться для Росії серійне виробництво "Орешника"? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел
Авіаексперт Валерій Романенко заявив ефірі Radio NV, що окупанти у Білій Церкві намагалися вдарити ракетою "Орешник" по авіазаводу, який раніше ремонтував російські бомбардувальники.
Так, підкреслив Романенко, росіяни чітко знали, де цей завод, що він біля аеродрому і що там є, яке обладнання.
Він також підкреслив, що вартість ракети не співставна з тим нескладним обладнанням, яке могли пошкодити.
Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан зазначив ефірі каналу Київ 24, що постановка виробництва ракети "Орешник" на потік буде черговим кроком до економічного виснаження Росії.
За словами Хазана, вартість "Орешника" – 40-60 мільйонів доларів за різними оцінками. Стосовно ймовірності постановки виробництва цієї зброї на потік, він сказав: "Ставте. Витрачайте свої кошти, які прийшли з подорожчання нафти, на те, щоб ці кошти палити в атмосфері землі. Спалюйте, нам таке подобається".
Експерт додав, що це черговий крок, який у підсумку призведе до "економічного виснаження Російської Федерації як держави".
Читайте також на порталі "Коментарі" - Росія виснажується, але не зупиняється: у Генштабі зробили тривожну заяву про фронт.