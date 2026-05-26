Російські окупаційні війська знову використали балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час чергового терористичного удару по Україні – вдарили цим озброєнням близько першої ночі 24 травня по місту Біла Церква на Київщині. По чому насправді вдарив "Орешник" у Білій Церкві? Чим закінчиться для Росії серійне виробництво "Орешника"? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Точність російських ракет не ідеальна

Авіаексперт Валерій Романенко заявив ефірі Radio NV, що окупанти у Білій Церкві намагалися вдарити ракетою "Орешник" по авіазаводу, який раніше ремонтував російські бомбардувальники.

"Там був ремонтний авіазавод, який ремонтував російські бомбардувальники Ту-95МС. І ремонтував навіть у часи незалежності. Там були… щонайменше два Ту-95МС, які були в ремонті, але, здається, росіяни не заплатили за ремонт, і вони були утилізовані", — сказав експерт.

Так, підкреслив Романенко, росіяни чітко знали, де цей завод, що він біля аеродрому і що там є, яке обладнання.

"Тому вони завдали по ньому удару. А те, що основна частина цього боєприпасу полетіла по гаражах, якими щільно обставлена ця зона, вказує на точність російських ракет", — зауважив експерт.

Він також підкреслив, що вартість ракети не співставна з тим нескладним обладнанням, яке могли пошкодити.

"Вартість ракети — від 40 мільйонів. Це вартість серійного зразка. Оскільки це не серійний, там може бути набагато більше. А для того, щоб пошкодження ліквідувати і відновити виробництво, — мільйон доларів — це вже все імпортне треба закупити", — наголосив Романенко.

Вартість "Орешника" – 40-60 мільйонів доларів

Президент Всеукраїнської авіаційної організації "Асоціація приватних пілотів та власників літаків" Геннадій Хазан зазначив ефірі каналу Київ 24, що постановка виробництва ракети "Орешник" на потік буде черговим кроком до економічного виснаження Росії.

"Використовувати електронний мікроскоп, щоб вибити вікно в сусідній будівлі, — це так виглядає", — так експерт прокоментував використання росіянами цієї ракети проти України.

За словами Хазана, вартість "Орешника" – 40-60 мільйонів доларів за різними оцінками. Стосовно ймовірності постановки виробництва цієї зброї на потік, він сказав: "Ставте. Витрачайте свої кошти, які прийшли з подорожчання нафти, на те, щоб ці кошти палити в атмосфері землі. Спалюйте, нам таке подобається".

Експерт додав, що це черговий крок, який у підсумку призведе до "економічного виснаження Російської Федерації як держави".

