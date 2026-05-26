По чему на самом деле ударил "Орешник" в Белой Церкви: чем закончится для России серийное производство

Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска снова использовали баллистическую ракету средней дальности "Орешник" во время очередного террористического удара по Украине – ударили этим вооружением около часа ночи 24 мая по городу Белая Церковь на Киевщине. По чему действительно ударил "Орешник" в Белой Церкви? Чем закончится для России серийное производство "Орешника"? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Авиаэксперт Валерий Романенко заявил в эфире Radio NV, что оккупанты в Белой Церкви пытались ударить ракетой "Орешник" по авиазаводу, который ранее ремонтировал российские бомбардировщики.
Да, подчеркнул Романенко, россияне четко знали, где этот завод, что он возле аэродрома и что там есть, какое оборудование.
Он также подчеркнул, что стоимость ракеты не сопоставима с несложным оборудованием, которое могли повредить.
Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан отметил в эфире канала Киев 24, что постановка производства ракеты "Орешник" на поток будет очередным шагом к экономическому истощению России.
По словам Хазана, стоимость "Орешника" – 40–60 миллионов долларов по разным оценкам. Относительно вероятности запуска серийного производства этого оружия он сказал: "Запускайте. Тратьте свои средства, полученные от подорожания нефти, на то, чтобы сжигать их в атмосфере Земли. Сжигайте, нам это нравится".
Эксперт добавил, что это очередной шаг, который в итоге приведет к "экономическому истощению Российской Федерации как государству".
