По чему на самом деле ударил "Орешник" в Белой Церкви: чем закончится для России серийное производство

Российские оккупационные войска снова использовали баллистическую ракету средней дальности "Орешник" во время очередного террористического удара по Украине – ударили этим вооружением около часа ночи 24 мая по городу Белая Церковь на Киевщине. По чему действительно ударил "Орешник" в Белой Церкви? Чем закончится для России серийное производство "Орешника"? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

Точность российских ракет не идеальна

Авиаэксперт Валерий Романенко заявил в эфире Radio NV, что оккупанты в Белой Церкви пытались ударить ракетой "Орешник" по авиазаводу, который ранее ремонтировал российские бомбардировщики.

"Там был ремонтный авиазавод, который ремонтировал российские бомбардировщики Ту-95МС. И ремонтировал даже во времена независимости. Там было… по меньшей мере два Ту-95МС, которые были в ремонте, но, кажется, россияне не заплатили за ремонт, и они были утилизированы", — сказал эксперт.

Да, подчеркнул Романенко, россияне четко знали, где этот завод, что он возле аэродрома и что там есть, какое оборудование.

"Поэтому они нанесли по нему удар. А то, что основная часть этого боеприпаса полетела по гаражам, которыми плотно обставлена эта зона, указывает на точность российских ракет", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что стоимость ракеты не сопоставима с несложным оборудованием, которое могли повредить.

"Стоимость ракеты — от 40 миллионов. Это стоимость серийного образца. Поскольку это не серийный, там может быть гораздо больше. А для того чтобы повреждения ликвидировать и возобновить производство, — миллион долларов — это уже все импортное надо закупить", — подчеркнул Романенко.

Стоимость "Орешника" – 40-60 миллионов долларов

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан отметил в эфире канала Киев 24, что постановка производства ракеты "Орешник" на поток будет очередным шагом к экономическому истощению России.

"Использовать электронный микроскоп, чтобы выбить окно в соседнем здании — это так выглядит", — так эксперт прокомментировал использование россиянами этой ракеты против Украины.

По словам Хазана, стоимость "Орешника" – 40–60 миллионов долларов по разным оценкам. Относительно вероятности запуска серийного производства этого оружия он сказал: "Запускайте. Тратьте свои средства, полученные от подорожания нефти, на то, чтобы сжигать их в атмосфере Земли. Сжигайте, нам это нравится".

Эксперт добавил, что это очередной шаг, который в итоге приведет к "экономическому истощению Российской Федерации как государству".

Читайте на портале "Комментарии" — Россия истощается, но не останавливается: в Генштабе сделали тревожное заявление о фронте.



