Плани ворога гучно провалилися: озвучено важливу заяву про роботу української ППО

Незважаючи на те що Росія збільшила кількість атак на 30–50 %, українська ППО зберігає високу ефективність (приблизно 74 %), повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, за останній місяць противник активізував повітряні удари, збільшивши їх в 1,3 раза. Сирський підкреслив, що "хоч наша ППО демонструє ефективність на рівні близько 74 %, треба докладати зусиль з прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики".

Він також зазначив, що Росія довго і дорого платить за продовження війни проти України.

"Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень на території РФ довели до 70. Ми нищимо виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин і інші компоненти воєнно-промислового комплексу агресора. Зокрема, переробка нафти в Росії знизилася на 21 %", — додав Сирський.

Крім того, він розповів про формування нового виду сил — безпілотної ППО в складі Повітряних сил, а також про вдосконалення штурмових підрозділів, створення командування Кіберсил та оптимізацію органів військового управління.

Слід зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія завдала "цинічного й прорахованого удару" з використанням понад 450 дронів і понад три десятки ракет. Ці атаки були спрямовані на об’єкти, життєво важливі для цивільного населення.

Портал "Коментарі" писав, що за даними американської розвідки, Росія планує залучити до бойових дій в Україні значні контингенти найманців із Куби — орієнтовно 25 тисяч осіб, а в масштабнішому варіанті плани Кремля можуть сягати до 100 тисяч. Це суттєво посилить її підрозділи на фронті.